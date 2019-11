Es el principal aliado de Marcelo Orrego y lo secunda en Producción y Trabajo, el principal partido de la oposición. Fabián Martín pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y habló de seguir alineado al frente Cambiemos, de armar un sector opositor unido y de potenciar el trabajo y figuras en los departamentos.



- Después de los resultados del 27 de octubre, ¿cómo quedan parados como oposición?



- Hicimos una gran elección en San Juan. Si bien uno pretende ganar, con Marcelo Orrego a la cabeza se ratifica o se consolida una figura política importante, no sólo de la oposición sino de la política sanjuanina. Hacía más de dos décadas que la primera minoría o la oposición no tenía un porcentaje del 38 y medio por ciento. Entonces, nos abre muchas expectativas. Con una elección bastante aceptable en las provinciales, nos deja bien posicionados, pero sabiendo que vamos a tener que trabajar mucho para realmente ser una alternativa válida para los sanjuaninos. Desde hace tiempo venimos siéndolo, pero queremos que llegue el momento en el que podamos ganar en la provincia.



- ¿Cómo van a trabajar para ser una alternativa real de gobierno?



- En los 19 departamentos, pero hay municipios donde realmente necesitamos armar estructuras sólidas.



- ¿En cuáles?



- En Chimbas, Rawson, por ejemplo. Porque son municipios muy grandes, muy numerosos en cantidad de habitantes y tenemos que profundizar ese trabajo. Desde la dirigencia tenemos que trabajar mucho en nuestro partido y en nuestro frente. Uno de los secretos de esto pasa por consolidar también la oposición. Si logramos que la oposición se divida lo menos posible, ahí tenemos chances de estar orillando los 40 puntos y, a partir de ahí, tenemos chances de estar peleando una gobernación.



- ¿La idea es seguir con el PRO?



- Sí, por supuesto. Con todos, con los que más se pueda. Incluso, con aquellos que no estuvieron con nosotros en estas últimas elecciones: Dignidad Ciudadana, Cruzada Renovadora, ADN. Lo ideal sería poder conformar una oposición única. No es fácil, pero sería lo ideal para poder ofrecerle a los sanjuaninos una alternativa con mucha fuerza.



- Una de las críticas que tuvieron es que en las elecciones provinciales armaron el frente a último momento...



- Entiendo que a partir de principios del año próximo ya tenemos que estar dialogando, estar trabajando en diversos proyectos. Hay muchos partidos que venimos trabajando hace tiempo, pero debemos integrar a aquellos que alguna vez estuvieron con nosotros, que se fueron en estas últimas elecciones y los que tal vez nunca estuvieron, como los sectores de izquierda. Poder trabajar en un proyecto provincial bastante ambicioso y en proyectos departamentales con este tipo de alianzas para tener aspiraciones y poder pelear en cada municipio y en la provincia.



- ¿Esto de unir la oposición implica alinearse con lo que va a proponer Mauricio Macri a nivel nacional?



- Nuestra intención es seguir aliados al frente. Entiendo que en la oposición a nivel nacional no va a haber una figura única. Inclusive, en el propio PRO están los macristas y los posmacristas. Es decir, aquellos que consideran que Macri ya ha cumplido una parte de su función y entienden que Rodríguez Larreta o, incluso, María Eugenia Vidal tienen iguales o más chances para 2023. Y después están los otros partidos, como el radicalismo, que también va a mostrar sus líderes, como Cornejo, que viene de una gobernación exitosa y algunas otras figuras. Esto es muy saludable, que no haya una única referencia, sino que tengamos tres o cuatro y que podamos tener alternativas.



- ¿Quién cree que tendría que ser el líder del sector opositor a nivel nacional?



- Buscar un líder único sería un error, tenemos que ver cómo seguimos caminando, ver si el PRO y el radicalismo deciden seguir juntos, que yo creo que sí. Esto es fundamental porque son los dos pilares principales.



- Habló de recorrer los municipios, ¿en estos 15 años el trabajo ha sido defectuoso o no fue el que debió ser?



- No es que haya sido defectuoso. En algunos aspectos se trabajó muy bien, en otros hay que mejorar. Tenemos la obligación de que los 42 concejales que han sido electos en nuestro frente estén con nosotros en 2023, al igual que las tres intendencias.



- Una de las críticas es que dirigentes electos luego terminan alineándose al oficialismo...



- Algunos. Esas son las cosas que tenemos que mejorar. No todo será culpa nuestra, pero lo que sea nuestra responsabilidad deberemos mejorarlo, en cuanto a la contención, al trabajo en equipo, el compromiso. Este se logra cuando uno se reúne y se está en contacto permanente. Ese es otro desafío, que en esto podamos seguir juntos.



- ¿Va a arrancar con esa tarea con o sin Marcelo Orrego en los departamentos?



- Con y sin Orrego voy a recorrer la provincia. Eso lo estuvimos hablando con él hace unos días, que vamos a trabajar en forma conjunta porque además están los concejales, los diputados y dirigentes que no van a tener un cargo electivo pero que son muy importantes para que nos pueden acompañar a recorrer la provincia.



- Faltó contención entonces antes de que ustedes asumieran...



- No necesariamente, tal vez en algunos aspectos sí. No lo descarto. Pero quienes tienen mayor responsabilidad en esto fueron los que llegaron a un cargo electivo por un frente y al tiempo se cruzaron de vereda. Estas son cuestiones que no son saludables para la política, pero que suceden. Puede haber habido errores de parte nuestra, seguramente que sí, lo hemos analizado.



- Arranca su segunda gestión con el gobierno nacional de Alberto Fernández, ¿cómo ve esa situación?



- Si bien tiene cierta influencia pertenecer o no a un proyecto político, cuando uno presenta proyectos con fundamentos, tiene diálogo con el gobierno provincial, con el gobierno nacional y sus ministros, es posible obtener proyectos como los hemos obtenido con este gobierno de Cambiemos. Vamos a seguir trabajando fuertemente en presentar proyectos en Nación y provincia.



- ¿No teme a la discrecionalidad, como se la acusó a Cristina Fernández, en la que los municipios aliados recibían mucho más que aquellos que no lo eran?



- Espero que no. Siempre trato de ver la vida con optimismo, sabiendo que es una posibilidad. Ante este supuesto obstáculo le vamos a dar batalla con diálogo, con trabajo, con ideas. Con el Gobernador conversamos de proyectos y a lo mejor salen uno o dos, pero uno ve la predisposición y no somos del mismo color político. De ninguna manera un gobernador o un presidente va a poner palos en la rueda para que a un municipio le vaya mal.

"Tenemos que buscar figuras nuevas y refrescar la política, pero necesitamos de todos".



- En principio no recibirán los ATN que obtuvieron durante los cuatro años de la gestión macrista...



- Todo dinero ayuda, pero no fue un número que haya sido determinante. Con esta ley de coparticipación municipal, de toda la masa de dinero que va para los 19 municipios, la provincia se reserva el 8 por ciento. Si se calcula cuánto se nos ha descontado de ese 8 por ciento, a lo largo del año van a ser casi 20 millones de pesos. Y nos han dado 3 millones de pesos en fondos de ayuda con la posibilidad de 4 millones más antes de fin de año. ¿Y dónde va esa diferencia? Seguramente a otros municipios que son del mismo color político del Gobernador. Estamos acostumbrados a lidiar contra estas cuestiones, pero que son así, son las reglas de juego. Y la bancamos y sabemos que, en realidad, si nos va bien o mal depende de nosotros en el mayor porcentaje.



- ¿Es una zancadilla del gobierno provincial?



- No, esto es así. No me molesta en lo absoluto. Si alguna vez sucediese una situación límite, el Gobernador va a estar. Obedece también a que llevamos una administración ordenada. Si no la tuviéramos, nos hubiesen dado esos 20 millones o más.



- En 2023 no va a poder ir por un nuevo mandato en la Intendencia, ¿se ve peleando la candidatura a gobernador? ¿O algo legislativo?



- No sé, ambas tareas son importantes. Iremos viendo, falta mucho. Hoy ha quedado muy bien posicionada la figura de Marcelo Orrego. Sin lugar a dudas es el líder y, por suerte, una persona de diálogo.

"Lo ideal es el acuerdo, pero si no se alcanza, la interna es saludable y no el dedo".



- ¿Lo ve a Orrego peleando en 2023 otra vez la Gobernación?



- Entiendo que sí. Una persona que sacó casi 35 puntos para gobernador y más de 38 como candidato a diputado es una figura que queda muy bien posicionada para 2023.



- Como socio de Orrego, ¿va a trabajar para eso?



- Trabajaré para que Orrego pelee la Gobernación en 2023, pero iremos viendo como se van dando las cosas.