Después de 3 meses con caída en las ventas de motos en la provincia, finalmente en agosto hubo un repunte en las operaciones y se comercializaron 754 unidades, contra 533 del mes anterior, es decir que el incremento fue del 41,5%, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). De acuerdo a fuentes del sector, entre las razones del fenómeno se encuentran que hubo adquisiciones de gente que lo hizo como una inversión, para no descapitalizarse, y otros decidieron usar una movilidad más económica que el auto para ir a trabajar, por el fuerte encarecimiento de las naftas en los últimos meses.



En abril, con 1.356 operaciones, se alcanzó el pico del año, pero los 3 meses siguientes fueron mermando, hasta llegar al repunte de agosto que, de todos modos, es un 28,5% inferior al mismo mes del año pasado, cuando se habían alcanzado las 1.055 ventas.



La suba del dólar y sus efectos en la economía argentina no han pasado desapercibidos en el mercado de las motos en San Juan, que han provocado una suba en el valor de las unidades, sólo en el último mes, de entre un 5 a un 10%, un margen que se puede incrementar con el correr de los días.



"Con la devaluación del peso la gente salió desesperada a invertir y encontró una opción en las motos, que son un bien durable, porque no pueden llegar, por ejemplo, a un auto", dijo Fernando Lucero, director de la División Motos de ACARA.



La unidad más demandada en el mercado local sigue siendo la de 110cc que, según la marca, puede partir de una base de 22.900 pesos y llegar hasta los 35.900 pesos. A ese monto, el cliente debe tener en cuenta que hay que sumarle los gastos de patentamiento, que pueden ascender a unos 4.500 pesos en promedio. El otro segmento que tiene mucho movimiento es el de las unidades de 150 cc, un sector en el que el valor promedio ronda entre los 30.000 y los 62.000 pesos, dependiendo de la marca.



A nivel nacional el número de unidades patentadas durante agosto pasado fue de 40.953 motovehículos, lo que muestra una suba del orden del 2,9% en comparación con el mes de julio de este año, en el que se habían registrado 39.785 unidades. Si se realiza una comparación interanual se observa un patentamiento con un 30,2 % de unidades menos que en agosto del año pasado, cuando se habían registrado 58.680 motovehículos. El acumulado del año alcanza ahora las 442.240 unidades, que representa un 1,6% más que el acumulado del año pasado, que había sido de 435.453 unidades.



Gustavo Bassi, presidente de la División Motovehículos de ACARA, dijo que "al igual que los meses anteriores, agosto refleja una desaceleración de la actividad. No obstante, seguimos trabajando para que estos niveles sean un punto de partida hacia una reactivación de la demanda".

>> Los autos siguen en caída

Las ventas de autos 0 km en la Argentina siguen con una retracción que comenzó en el mes de mayo. Según los números de ACARA las cifras de agosto fueron un 2,3% menos que en julio y 25,18% menos que en agosto del año pasado.



En tanto, el número de vehículos patentados durante el octavo mes ascendió a 65.247, lo que muestra una baja del 2,9% en meses consecutivos, ya que en julio de este año se habían registrado 67.214 unidades.



De esta forma, el acumulado de los ocho meses transcurridos en el año asciende a 633.481, lo que mantiene un crecimiento de 1,9% comparado con el mismo período de 2017 en el que se había registrado 621.465 vehículos. Todo indica que se cerrará un año en torno a las 800.000 unidades, aunque la expectativa antes de la fuerte devaluación era de una cifra mayor.



La caída abarcó a los tres grandes segmentos del mercado, pero se acentuó en la franja de los denominados bienes de inversión, es decir pick up y camionetas, donde hubo disminuciones de 31,7% y 35,7% respectivamente. Mientras en la franja de bienes de consumo, automóviles, se retrajo 22,8%.



"Seguimos ante un panorama de alta complejidad, pero los niveles de caída que teníamos parecen comenzar a amesetarse, más allá de que los números en el acumulado se mantienen aún por encima de los del año pasado. Hace pocos días en nuestra convención anual expresamos las grandes urgencias del sector, pero sin dejar de reiterar nuestra disposición para trabajar junto a las autoridades en este momento difícil de la economía", dijo Dante Álvarez, presidente de ACARA.