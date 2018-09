Contacto. El ministro Rogelio Frigerio es el encargado de la relación con las provincias, lo que lo ha llevado a venir en varias ocasiones a San Juan. Uñac ha cultivado un buen vínculo y lo contactó por el problema de las retenciones.

El gobernador Sergio Uñac se comunicó ayer en la mañana con el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, y le sacó un compromiso: trabajar para revisar la medida del Gobierno nacional que estableció que los que comercializan productos en el exterior tengan que pagar el arancel por exportación antes de cobrar la venta. El sanjuanino había sido muy duro con la implementación de las retenciones a las exportaciones, y sobre el desembolso por adelantado del tributo había señalado que "agravaba" la situación para el 96 por ciento de los exportadores locales. Los detalles de la charla los dio a conocer el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, quien manifestó que el funcionario nacional gestionará para que el esquema de tributación pase de 15 a 60 días para aquellos que venden productos en el extranjero en una suma inferior a los 20 millones de dólares.



Uñac se había reunido el miércoles con la Cámara de Comercio Exterior, cuyo presidente, Antonio Giménez, había indicado que "hay que destinar mucho dinero al pago de un impuesto para recién poder exportar, lo que hace inviable nuestra tarea". El Gobernador había definido al grueso del sector exportador local como Pymes generadoras de fuentes de trabajo. De ahí se desprenden las gestiones y la dureza hacia la iniciativa macrista a las retenciones y el impuesto. "Medida errónea, perjudicial y grave", había resaltado el mandatario.



Gattoni expresó que Uñac transmitió dicha preocupación a Frigerio. El ministro del Interior es la espada política del macrismo en la relación con las provincias, en la que, entre otros puntos, acuerda obras y fondos. Si bien el sanjuanino siempre ha resaltado las diferencias partidarias, ha cultivado un buen vínculo institucional y de respeto con el macrista. En ese marco, lo llamó y le planteó el escenario local.



El ministro de Hacienda señaló que Frigerio "entendió el problema y se comprometió a trabajarlo personalmente para lograr que los exportadores que están obligados a pagar el impuesto a la comercialización a los 15 días tengan la posibilidad de que sea a los 60". Fuentes oficiales habían señalado que en ese plazo tan corto y sin percibir el fruto de la venta, los exportadores se verían obligados a recurrir a préstamos para pagar el impuesto, con lo que se exponen a tasas de interés elevadas por la situación económica. Gattoni destacó que también habló del tema con el alfil macrista en la reunión por el presupuesto 2019 (Ver nota vinculada) y que "se mostró sorprendido de que ningún Gobernador si hubiera preocupado por la situación", dado que "no conocía la situación" y que "el único que le había planteado la cuestión fue Uñac. De concretarse la gestión, no sólo beneficiará a los exportadores sanjuaninos sino a los de todo el país, ya que el decreto tiene alcance nacional.



El mismo estableció que el pago de los aranceles pasó a ser a los "15 días desde el libramiento de la exportación". Así, quedó sin efecto el plazo de 120 días, o hasta el ingreso de las divisas, como era anteriormente para los exportadores de menos de 20 millones de dólares. La apuesta que encaró la gestión uñaquista es que el lapso se extienda a los 60 días.



Uñac viene diciendo que "no se pueden comparar economías regionales con inversiones plurianuales" y "cadenas de valor diferentes que generan mano de obra" como la sanjuanina.

Gestión clave

Deuda millonaria

La gestión uñaquista decidió acudir a funcionarios del Ministerio del Interior y de Hacienda de la Nación para recuperar 3.000 millones de pesos de la deuda de Vialidad Nacional.