El gobernador Sergio Uñac, candidato a senador del frente Unión por la Patria (UxP), mantuvo el miércoles en la noche una reunión con la mayoría de los jefes comunales electos que ganaron bajo su lista el 14 de mayo. Hubo una fuerte arenga para el trabajo territorial en la campaña de cara a la elección del 22 de octubre y, tras el encuentro, el presidente del PJ habló con este medio y respaldó a la liga de intendentes. "Este grupo debe seguir juntándose, por la dinámica que tiene el municipalismo", resaltó. Son hombres y mujeres que tendrán bajo sus manos las riendas de 14 de los 19 departamentos ante un Gobierno provincial de un signo político distinto, al mando de Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio. Es decir, representarán, junto a los respectivos diputados departamentales, el núcleo duro de la futura oposición y que, a la vez, deberán acordar con la nueva gestión el apoyo a las leyes y los recursos para obras. De ahí pueden posicionarse dirigentes para, por ejemplo, tener un rol central en la próxima conducción peronista. Por eso, es clave el futuro de Uñac en las legislativas.

La reunión se dio en Albardón, en la que Uñac estuvo con el anfitrión Juan Carlos Abarca; Carlos Munisaga (Rawson), Fabián Aballay (Pocito), Romina Rosas (Caucete), Matías Espejo (Jáchal), Rodolfo Jalife (25 de Mayo), Daniel Banega (9 de Julio), Analía Becerra (San Martín), Mario Riveros (Valle Fértil), José Castro (Angaco) y David Domínguez (Ullum), más el bloquista Jorge Espejo. Los que faltaron con aviso fueron Sebastián Carbajal (Calingasta) y Juan José Atampiz (Zonda). El gobernador destacó que "lo más sano es que haya 15 integrantes, con Daniela Rodríguez, de Chimbas. La tienen que sumar, lo hablamos también". El Gobernador enfrentó el resquebrajamiento de la relación con el actual jefe comunal chimbero Fabián Gramajo, luego de que este se aliara con José Luis Gioja en la pelea por la Gobernación dentro del frente oficialista. No obstante, el vínculo se ha recompuesto, más que nada por conveniencias mutuas, y Uñac ha tirado puentes con Rodríguez.

"No debería haber una conducción (de la liga)", indicó el mandatario provincial, aunque, ante la consulta de si era el conductor natural, respondió que sí, pero que "es necesario que ellos también, por la dinámica que tiene el municipalismo, tengan reuniones. Hasta acá he estado en todas. En otras no podré estar. Sin embargo, este grupo de intendentes debe seguir juntándose". Así, contó que hubo un primer encuentro en Pocito y que el próximo será en Caucete.

En principio, en la liga asoman todos como pares y el objetivo es actuar en bloque, en conjunto con los diputados, que constituyen la mayoría en la próxima Legislatura, para hacer valer sus posturas ante el gobierno de Orrego. ¿De ese grupo saldrán dirigentes con peso en la estructura del PJ? Se verá porque gran parte de la cúpula del partido dependerá del resultado de octubre. Uñac presidirá el PJ hasta mayo del año que viene, mes en el que asumió allá por 2016, cuyo mandato revalidó en la interna con el giojismo en 2020. Su eventual ingreso al Senado será vital para sus pretensiones.

Por eso, señaló que en el encuentro se habló de "trabajar mucho. Nuestro frente pone mucho en juego". Participantes de la reunión resaltaron que hubo una fuerte arenga a conseguir la victoria. Así, destacó que "son jefes territoriales que van a asumir y tener una participación importantísima dentro de la campaña. Me apoyaré en ellos, en referentes, en presidentes de Junta, diputados, senadores, ministros, militantes y, sobre todos, los sanjuaninos".

Además, Uñac dio algunos trazos de la campaña. "El próximo Congreso no va a ser fácil. Se van a debatir propuestas, las de Milei y nuestras contrapropuestas" con Sergio Massa a la cabeza. La idea, dijo, es transmitir a la sociedad si los planes del libertario son realizables, como la dolarización, la eliminación del Banco Central y la falta de presencia del Estado, entre otras.

Visita de Massa

Uñac aseguró que "Massa (candidato a presidente de UxP) va a venir a San Juan", aunque indicó que aún no tiene la fecha. El ministro de Economía estuvo en la previa de las PASO y se reunió con el Gobernador y su lista y con la que lideró Juan Carlos Gioja.

¿Balotaje?

El Gobernador destacó que "se visibiliza una segunda vuelta entre Massa y Milei. Queremos confrontar y exponer ideas". Se trata de la estrategia nacional de polarizar con el libertario y dejar de lado a Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio.

Resultados

En las PASO, UxP, con los votos de Uñac y Gioja, salió primero en la categoría de senadores, mientras que La Libertad Avanza se ubicó en segundo lugar. El frente libertario se impuso en la de presidente, parlamentarios de Mercosur y diputado nacionales.

Reuniones y mesa "Massa presidente"

"Seguramente, la semana que viene vamos a estar presentando la mesa 'Massa presidente', con la presencia de todos los actores. Uno puede ser la cara visible de lista de senadores, pero detrás hay un partido, un frente al que represento, que necesita recuperar el triunfo el 22 de octubre, como lo hicimos el 13 de agosto. Creo que lo vamos a lograr", destacó el gobernador Sergio Uñac. En cuatro días de la semana pasada, el postulante de Unión por la Patria (UxP) se reunió con el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo; el diputado nacional José Luis Gioja y el legislador local electo Franco Aranda, del Frente Renovador, los tres integrantes de la lista San Juan Vuelve, la que compitió contra Uñac en los comicios provinciales.