En el encuentro político en San Juan hubo voces entre gobernadores y dirigentes de distintos sectores que apostaron un camino de unidad de cara a las próximas elecciones nacionales. Según manifestaron, el objetivo final es armar un frente opositor donde todos los espacios estén incluidos, incluso el que representa la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Así lo expresaron los mandatarios Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Lucía Corpacci, de Catamarca, y el socialista Miguel Lifschitz, de Santa Fe. Como era de esperar, también lo hizo el diputado nacional Agustín Rossi, quien ha señalado que será precandidato a presidente siempre y cuando "Cristina no se presente". Entre los que estuvieron en San Juan, el que reiteró su postura de no incluir al kirchnerismo fue el salteño Juan Manuel Urtubey (Ver aparte).

En la provincia, Sergio Uñac armó el frente Todos para los comicios locales en el que incluyó al PJ tradicional y representantes del massista Frente Renovador y de Unidad Ciudadana, el espacio con el que jugó la expresidente en 2017. A la hora de las declaraciones, Zamora destacó que la base de un consenso está en "no excluir a nadie. Hay que armar un gran frente amplio y patriótico".

En una posición similar se manifestó Corpacci al indicar que "estamos trabajando para que los distintos sectores del peronismo estemos unidos". Mientras que socialista Lifschitz habló de una unidad nacional porque "a la situación que estamos viviendo hoy, no lo puede resolver una sola persona o un partido. Tenemos que aprovechar encuentros como los de San Juan para advertir que tenemos millones de coincidencias políticas". Por otro lado, opinó que Roberto Lavagna sería un candidato ideal.

GERARDO ZAMORA

Gobernador de Santiago del Estero

"Cuando tenemos oportunidades como ésta, de venir a San Juan, de compartir ideas, políticas de Estado, generar estrategias en conjunto y aportar al país me llena de satisfacción. Al igual que con Uñac, muchos gobernadores del país pensamos de la misma manera. A la unidad se llega conversando. Desde la política no oficialista, desde quienes no compartimos este modelo económico, un sistema financiero sin crecimiento, sin producción, sin trabajo y para colmo, con endeudamiento. Hay que salir y para eso hay que romper la grieta. Eso es lo que trato de hacer de mi parte. En el tema de política nacional, no hay que excluir a nadie. Todos los sectores. Hay que armar un frente amplio y patriótico, como lo dijo Lavagna, para salir de esta lógica binaria. No sirve de nada la grieta. No es negocio político para nadie. No descarto para nada a la expresidente, aunque pueda o no compartir su candidatura. En política no hay amores ni odios eternos".

LUCÍA CORPACCI

Gobernadora de Catamarca

"Estamos trabajando para que estemos unidos los distintos sectores del peronismo. Creo que nos convoca la necesidad de estar unidos y en eso vamos a seguir poniendo todos nuestros esfuerzos.



A la unidad llegamos con la decisión de todos, entendiendo que divididos nada es posible. Creo que es imposible pensar que el kirchnerismo pueda estar afuera. Eso es algo que tenemos que tener todos en claro. Es una opinión personal, que la manifiesto basándome en la realidad que uno ve en el país.



Es muy prematuro decir que vamos a ir a una interna en las primarias con varios candidatos. Queda mucho tiempo hasta que se lleven a cabo las elecciones nacionales, pero creo que iniciar el camino es importante y que todos los días vamos dando muestras en todas las provincias que se puede lograr esa unidad. Si nosotros anteponemos el candidato a un proyecto de unidad vamos a fracasar".

MIGUEL LIFSCHITZ

Gobernador de Santa Fe

"Estoy empeñado en lograr un acuerdo de dirigentes políticos de distintos sectores, de gobernadores que tengan distintas miradas con las que podamos coincidir en un programa de desarrollo como el que plantea Roberto Lavagna. Un programa de desarrollo que nos saque del ajuste, de la crisis y que nos ponga de nuevo en el camino del crecimiento económico, de la inclusión social, del desarrollo sostenible, de un país federal donde las provincias volvamos a tener protagonismo, donde nos podamos sentir parte de un proyecto nacional. Lavagna es una figura de una trayectoria muy importante, valorada positivamente por todos los sectores y a nivel internacional. Me gustaría que fuese candidato a presidente, porque creo que simbolizaría muy bien la idea de este proyecto de crecimiento de progreso y de unidad nacional. Uñac es una figura muy importante de la política nacional. Es un gobernador exitoso, joven, que expresa la fuerza de una generación política.

AGUSTÍN ROSSI

Diputado nacional

"Soy de los que defienden que la coalición política electoral debe ser lo más amplia posible. Ese frente tiene que tratar de representar pluralmente a la mayor cantidad de ciudadanos que consideran que el 10 de diciembre tiene que comenzar otra historia. En ese marco, si hay diferencias entre los distintos sectores de la oposición, soy de los que proponen que se tienen que resolver en unas PASO.



Mi visita no es un guiño a una eventual candidatura de Roberto Lavagna. Soy precandidato a Presidente y de la única manera que no competiría en estas elecciones es si Cristina es candidata. Veo una unidad, pero los consensos tienen que salir naturalmente. Si no hay un candidato que salga de ese consenso, no hay que temerle a las PASO. Porque la realidad indica que en democracia, no hay nada mas sublime que el pronunciamiento popular. Si el justicialismo logra un escenario de unidad, puede llegar a ganar en primera vuelta".

Apostillas



* Agitado

En su desembarco a la provincia, Roberto Lavagna tuvo una agenda muy movida. Además de participar el sábado de la presentación del libro "Ensayos sobre Desarrollo Sostenible", en el que hizo el prólogo, estuvo con Uñac y dialogó con algunos dirigentes políticos. Del auditorio partió raudamente a una entrevista en Radio Sarmiento, a la que llegó algo agitado al lugar. Sin embargo, el exfuncionario demostró que está en buen estado físico.

* Escoltado

El exministro de Economía y posible candidato presidencial llegó a la emisora radial secundado, entre otros, por el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni. Este último, que además se postula para la Vicegobernación, no pudo ocultar su satisfacción cuando Lavagna elogiaba los números de las cuentas de la gestión uñaquista.

* Menú

Según contaron algunos testigos, alrededor de 50 funcionarios y dirigentes de alto nivel disfrutaron del almuerzo en el Hotel Del Bono Park. Los platos fueron servidos en una mesa tipo imperial, en la que los comensales primero degustaron empanadas. El plato principal fue un lomo y de postre hubo brownie con helado. Todo el almuerzo estuvo acompañado por vino sanjuanino, el cual fue halagado por todos los integrantes de la gran mesa.

* Menú 2

Previo al espectáculo final de la Fiesta Nacional del Sol, el gobernador Uñac encabezó una recepción en los jardines de Casa de Gobierno para los dirigentes nacionales. Fuentes de la casona de calle Paula indicaron que el mandatario les invitó empanadas caseras y vino a sus pares gobernadores, dirigentes políticos y figuras del espectáculo.

* Regalo

La mandataria de Catamarca, Lucía Corpacci, no llegó con las manos vacías a la invitación sanjuanina. Ya en Casa de Gobierno, la catamarqueña le pidió a uno de los colaboradores que buscara un regalo que trajo desde su provincia para Uñac. Si bien el presente estaba envuelto, todas las características indicaban que se trataba de una caja de vinos.

* Descanso

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, llegó a la provincia acompañado de su esposa, la actriz Isabel Macedo. Según explicó el mandatario, aprovecharon el convite sanjuanino para descansar aunque sea unas horas. Además, lo hicieron solos, ya que allegados del mandatario confirmaron que la hija de la pareja "Isabelita" se quedó en casa.

* Fanático

En su paso por San Juan, Urtubey no perdió la oportunidad de dejar bien en claro su fanatismo por River Plate. El salteño, sorpresivamente criticó a un cronista local por utilizar una funda de teléfono con los colores del equipo Xeneize. La expresión del mandatario se dio tras una conferencia de prensa, por lo que el auditorio estaba colmado de periodistas. La frase despertó la risa de los presentes.

* Cumbre

Quienes también tuvieron su encuentro político fueron los miembros del partido Socialista. Luego de participar del almuerzo que se desarrolló en el hotel capitalino, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, se reunió con los representantes locales. Entre los presentes se encontraba el excandidato a gobernador Benjamin Kuchen y el ahora candidato a vicegobernador por Primero San Juan, Conrado Suárez Jofré.