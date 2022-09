"Hemos detectado falencias en la formación de los docentes en los institutos", aseguró este sábado la secretaria Ana Sánchez al realizar un análisis sobre el mal resultado que arrojaron las Pruebas Aprender en la provincia. Y afirmó que, se está diagramando cambios en los planes de estudio para preparar mejor a los maestros. Ahora, consultado al respecto, el titular de UDAP, Luis Lucero retrucó: "No podemos cargar las tintas haciendo un análisis rápido".

“No podemos responsabilizar de acuerdo al resultado de determinadas evaluaciones y cargar las tintas sobre el docente haciendo un análisis rápido. Creo que esta situación amerita un análisis consensuado y general”, afirmó Lucero en diálogo con el programa Demasiada Información, de radio Sarmiento.

Y agregó: “Nosotros desde Udap no podemos hablar de una sola causa y de pronto responsabilizar exclusivamente al docente. Advertimos un problema en los institutos docentes que se ha ido intensificando en los últimos dos años, a partir de una situación inesperada que fue la pandemia. Y antes de eso fue el presupuesto. Cuando no tenemos el presupuesto adecuados vamos a encontrar problemáticas de forma ascendente, es decir, desde Nivel Inicial en adelante”.

Para continuar sostuvo que, “no voy a tapar el Sol con un dedo, esta situación viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Pero la pandemia vino a mostrar muchos problemas al Gobierno, que empezó a descubrirle el agujero al mate”.

En cuanto a los resultados que se ha venido consiguiendo en las diversas pruebas, Lucero indicó: “Si tomo como referencia las pruebas estandarizadas, como las Pisa, vemos que no se evalúa el conocimiento, sino más que nada la destreza de cada uno. Con el resultado se hace un muestreo en el ámbito nacional y se hace un ranking y cuando nos comparan con otros países estamos abajo. Pero cómo no va a suceder eso: nos faltan escuelas, aulas, planes y proyectos, conectividad, computadoras, elementos que hacen a calidad educativa”.

Para finaliza afirmó: “Hay responsabilidades que no se las vamos a cargar al docente, como la falta y los recortes del presupuesto destinado a Educación. Se necesita un presupuesto que acorde a las necesidades, planes educativos, infraestructura, capacitación docente. No estoy de acuerdo en direccionar hacia un solo lado. Hay una problemática social, a partir de la situación económica que venimos arrastrando, se hace muy difícil. No sólo al docente, sino para todos”.