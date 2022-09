Durante la mañana de este sábado, en una entrevista que ofreció al programa "A todo o nada" de radio Sarmiento, la secretaria de Educación de la provincia, Ana Sánchez, se refirió a la situación que se vive en las escuelas y, haciendo referencia al resultado de las pruebas Aprender en San Juan. En este contexto, aseguró que están poniendo el foco en la enseñanza y que trabajan para cambiar los planes de estudio en los institutos docentes.

"Hemos detectado falencias en la formación inicial de los docentes en los institutos. No es todo, ‘el niño no aprende’. El niño no aprende porque hay alguien que está fallando a veces en su enseñanza, en sus estrategias de enseñanza, en esto de poder mirar el todo para decir, ‘dónde focalizo’", comentó Sánchez.

Y agregó: "Específicamente lo que estoy viendo y trabajando sobre todo en escuelas puntuales, es en la necesidad de enfocar en contenidos. Por ejemplo, decir, ‘queremos que nuestros estudiantes puedan aprender mejor la lectura’. Entonces, ¿qué vamos a hacer concretamente? Hemos focalizado mucho en las características de cómo aprende el sujeto, qué características tiene el aprendizaje de un estudiante según su edad".

En ese sentido, explicó que habrá un cambio en los planes de estudio para los profesorados. "Estamos en un proceso de modificatoria de los planes de estudio de los profesorados de Nivel Inicial y Primaria. Hemos tenido reuniones haciendo hincapié en cuestiones fundamentales como la didáctica de la Lengua y la Matemática, la didáctica para el trabajo con las personas con discapacidad y todo lo que tenga que ver con la didáctica en la educación de estos sujetos, la tecnología como un espacio curricular específico, como herramientas de enseñanza. Es decir, haciendo cambios en las currículas de los profesorados que nos parecen muy importantes".

Y afirmó que esperan que estas modificaciones se apliquen desde el año próximo.

Mientras tanto, la funcionaria indicó que, "más o menos de los ingresantes a los profesorados, se recibe alrededor del 50 por ciento en tiempo y en forma. Es bastante significativo, porque significan quedan muchos en el camino, muchos continúan y la duración real de la carrera termina siendo para de ellos no de 4 años, sino 6, 7, 8 e incluso más".

Y agregó: "Hay distintas razones, algunos son estudiantes que trabajan o tienen cargas de familia, pero también hay dificultades del aprendizaje, sobre todo en Lengua y Matemática".

Cabe recordar que, durante las Pruebas Aprender, el 26,6% de los estudiantes sanjuaninos que participaron estuvo por debajo del nivel básico de conocimientos en Lengua, mientras que la media nacional fue del 22,3%. Estos datos los dio a conocer el Ministerio de Educación de la provincia, aunque sin mayores detalles.