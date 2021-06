En otra decisión a contrareloj, la Cámara Federal de Mendoza mantuvo ayer la suspensión de las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) durante "un plazo no mayor de 10 días hábiles", es decir, el límite es el 28 de este mes o las dos primeras horas del día siguiente, según la interpretación de distintas fuentes. Además, en dicho período, los jueces resolverán la cuestión de fondo: cómo será la votación de los docentes, o sea, si los profesores regularizados sin concurso pueden sufragar para los cargos de consejeros superiores y consejeros directivos de las facultades y si pueden ser candidatos en distintos puestos. De esa manera, el tribunal mendocino pisó el acelerador para resolver el caso, pero en la institución hay voces que dan casi como un hecho que habrá otra prórroga de mandatos, debido a que los tiempos están cerca de la asunción de autoridades del 1 de julio, sumado a que se debe hacer la elección y el seguro balotaje para el sillón del Rectorado. A todo eso se le suma especulaciones de tipo jurídico y político.

La profesora jubilada Mónica Morvillo acudió a la Justicia porque se opone a que los docentes regularizados puedan votar por todos los cargos y ser candidatos, debido a que la ley de Educación Superior contempla esos derechos políticos para los profesores que accedieron a sus cátedras por concurso. Si la Cámara Federal rechazara su planteo, el comicio y la segunda vuelta se pueden llevar adelante tal cual estaba previsto: con regulares y concursados votando por todos los puestos en juego e integrando las distintas listas. No obstante, Morvillo adelantó que, si tiene un revés judicial, irá hasta la Corte Suprema de Justicia. El tribunal mendocino es el que, eventualmente, tendrá que concederle el llamado recurso extraordinario. Si lo hace, hay juristas que sostienen que no suspendería la elección, otros abogados argumentan que sí y algunos entienden que será una decisión de la Cámara. Si no le otorgaran el recurso, la consejera superior, incluso, puede ir al máximo tribunal judicial en queja.

Ahora, si los magistrados mendocinos le dan la razón a Morvillo y entienden que los docentes regulares no pueden votar por cargos en cuerpos colegiados ni candidatearse, ¿qué harán en la UNSJ? ¿Acudirán a la Corte Suprema para revertir ese hipotético fallo? El interrogante no es casual y ya ha estado bajo análisis de algunos protagonistas, indicaron fuentes universitarias. De hecho, autoridades de la institución, con el rector Oscar Nasisi a la cabeza, y gremios como Sidunsj han resaltado que la decisión del Consejo Superior ha sido garantizar y extender los derechos políticos a docentes. Pero, desde el punto de vista político, una exclusión de los profesores regulares haría caer una cantidad importante de candidatos, entre los que hay cinco postulantes a Decanatos y diversos aspirantes a puestos de consejeros superior y consejeros directivos de las facultades.

Si ese escenario sucediese, las fuentes explicaron que la Junta Electoral debería rearmar el calendario y armar un padrón separado de docentes regulares, además de fijar una nueva fecha de presentación de listas para cubrir las posibles bajas.

Sea cual fuese el fallo de la Cámara, todo indica que el proceso electoral (con dos comicios en el medio) no terminará antes de la asunción de las nuevas autoridades, por lo que el camino iría hacia una prórroga de mandatos, decisión que deberá tomar la Asamblea Universitaria.



Contestación

La UNSJ, a través del área legal, tiene cinco días hábiles para que "ejerza el debido derecho de defensa en juicio". Tras la respuesta, la Cámara resolverá el planteo de fondo.



Postura

Sin adelantar criterio para la cuestión de fondo, la Cámara entendió que la participación de los regulares "podría, eventualmente, violentar el normal desarrollo para la legitimidad del acto comicial".