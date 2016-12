El dique de Ullum seguirá recuperando su cota este verano, al punto que se espera que en los próximo días alcance el máximo de las últimas siete temporadas.



El plan de trabajo de Recursos Energéticos indica que alcanzará los 766 metros sobre el nivel del mar, es decir 3,37 metros más de la marca actual y bien lejos de la mínima que se registró por la fuerte sequía que no hace mucho vivió la provincia.



El dato ratifica los pronósticos oficiales y les permitiría a los clubes del perilago recuperar las actividades a pleno y atraer más gente.



La cantidad de agua que trae hoy el río San Juan, 150 metros cúbicos por segundo promedio, permite no sólo que las centrales eléctricas sobre el cauce generen cantidades de energía inéditas para la provincia sino que Ullum recupere su imagen tras siete años de sequía que fueron muy duros para el sector turístico.



En 2009, San Juan comenzó a vivir un período de sequía que hizo que el espejo del lago de Ullum llegara a su menor valor en 2013, con una cota de 744 metros sobre el nivel del mar.



Esa marca fue la más baja de las últimas décadas, hasta que ese mismo año comenzó a recuperarse paulatinamente para llegar a los valores actuales.



Los pronósticos hídricos para esta temporada se están cumpliendo y eso terminará beneficiando a Ullum. La fecha programada por la Dirección de Recursos Energéticos para que la cota del histórico dique escale a los 766 metros sobre el nivel del mar es el 2 de enero. De esta forma, quedará apenas a 2 metros de su capacidad máxima, llamada coronación.



Sobre las maniobras en los diferentes diques, pero sobre todo en Ullum, Antonio Soler, titular de Recursos Energéticos, explicó que “desde el descargador de fondo de Punta Negra estamos erogando 40 metros cúbicos por segundo por el río. Esa cantidad está entrando a Ullum y nos está permitiendo subir su altura con el objetivo de llegar el 2 de enero con la cota 766 metros sobre el nivel del mar”.



Desde el Ministerio de Planificación e Infraestructura planean mantener ese nivel y dejar previsto los dos metros de diferencia con la coronación hasta abril o mayo cuando comience la época de monda.



Para esa fecha se cerrará la compuerta del dique para permitir los trabajos de limpieza sobre los canales y el objetivo es dejar un margen libre para contener un eventual incremento del caudal y que no escurra río abajo.



“Sin bien el trabajo de liberación de caudal lo tenemos que hacer sí o sí en Caracoles y en Punta Negra para generar energía, maniobras previstas para esas dos centrales en esta temporada, es algo que no queremos hacer en Ullum para aprovechar el recurso que hoy tenemos en exceso todo el año”, dijo Soler.

Los niveles en Ullum



Febrero - 2010





Ese año Ullum logró juntar agua hasta llegar a los 761 msnm, cerca de lo pronosticado para ese periodo.

Octubre - 2013



El dique más antiguo de la provincia mostró su peor cara en la sequía. Ese año bajó hasta los 744 msnm.





Marzo - 2014



El dique de Ullum llegó a los 758,2 msnm, lo que representó su mejor registro desde 2010.





Energía - 120

Son los MW que Caracoles genera hoy en plena actividad con su cota de 1.109 msnm.