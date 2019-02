Es el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y a nivel político formó el frente Patria Grande. Resalta que no es kirchnerista, pero postula la candidatura presidencial de Cristina Fernández para destronar a Mauricio Macri. El dirigente social Juan Grabois estuvo ayer en San Juan y resaltó que "me alegra mucho que Uñac esté de acuerdo en construir una oposición unida y lo más amplia posible".

La referencia fue al armado que hizo el Gobernador en el frente Todos para las elecciones provinciales, en cuya coalición no solo reunió a sectores del justicialismo tradicional, el kirchnerismo y el massismo sino también al comunismo, representantes de los trabajadores y agrupaciones sociales diversas, que trabajarán junto con viejos aliados como el bloquismo. Es más, el presidente del PJ local había dicho que la movida sirve de "vidriera" para la fuerza política nacional que se muestra dividida de cara a los comicios de agosto y octubre.



Grabois desembarcó en Rawson, bastión del giojismo, para participar de la firma de convenio entre el municipio y dos cooperativas para que estas se instalen en el excamping de Foecyt, con el fin de que se convierta en un polo cooperativo, señaló el intendente Juan Carlos Gioja. Además, el objetivo apuntó a que el dirigente brinde sus conocimientos sobre economía popular en base a su trabajo social en el conurbano. Por eso, por la tarde brindó una conferencia sobre la tarea de las organizaciones populares.



En el plano político, Grabois señaló que "crear un espacio separado, sin Cristina, es un negocio de Macri, porque necesita que el peronismo vaya dividido". Por eso, resaltó que la movida de Uñac fue "un muy buen mensaje para toda la militancia".

Grabois dio una conferencia en la tarde sobre economía social y organizaciones populares. El dirigente reconoció vínculos con Unidad Ciudadana, pero dijo que no es kirchnerista.



El líder del frente Patria Grande, cercano al Papa Francisco, fue durísimo contra el Presidente y su administración, al punto que señaló que "son horribles gobernando y han hecho una pésima gestión económica", que produjo que más personas estén en la pobreza, a la vez que calificó de corrupto al macrismo. En ese marco, resaltó que "la prioridad es derrotar a Macri y desalojarlo de la Casa Rosada con los mecanismos que establece la Constitución, es decir, en las urnas".



Su candidata para los comicios nacionales es Cristina, aunque señaló que el mecanismo para definir al postulante "puede ser una interna" o que "si hay un acuerdo de otro tipo, acompañaremos al que sea". Sobre los hechos de corrupción del kirchnerismo, destacó que tanto él como su agrupación y otros movimientos sociales "no tuvimos nada que ver con el Gobierno anterior" y que propondrán mecanismo para evitar actos de corrupción. En ese contexto, desligó a la expresidenta de todo acto ilegal durante su gestión.



Grabois reconoció falencias en la construcción del armado opositor nacional y admitió la posibilidad de que Macri pueda volver a ser elegido. Por eso el hincapié en la unidad, al punto de que prefirió "ser prudente" y evitar críticas a figuras peronistas puntuales para "construir la unidad de la oposición". En ese punto fue consultado sobre las posturas del senador Miguel Pichetto y el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, férreos críticos de sumar a Cristina Fernández en un frente electoral. "La gente puede cambiar y la mejor forma de que cambie es no atacarla. Ojalá que todos, los que me gustan, los que me gustan menos y aquellos que no, podamos luchar juntos contra la destrucción de la patria que lidera Macri".

Juan Grabois / Líder de la CTEP y del frente Patria Grande

"Hay que garantizar que no vamos a tener ni un corrupto"

- ¿Ve la posibilidad de que Macri sea reelecto?



- Hay riesgo de que Macri sea reelecto. La oposición está un poco dormida en ese sentido. Hay que tomar algunas definiciones y salir a hacer la campaña. No está regalado.



- ¿Por qué el riesgo?



- Tienen un equipo de campaña muy sólido, muy bien equipado con la mejor tecnología, con los mejores asesores y el mejor marketing. Van a hablar de seguridad, aunque no hicieron nada; de la corrupción, aunque ellos están más sucios que una papa; de obras públicas, pese a que hicieron menos que en el anterior Gobierno. Van a usar la frasecita de que lo peor ya pasó. A eso hay que decirle a la gente que están mintiendo. Hicieron todo mal y van a decir que en el próximo período lo van a hacer bien.



- ¿Cuál es el problema de la división de la oposición?



- No sólo es un problema de división, porque la división es de los dirigentes. Es un problema de unificar y consolidar un criterio para la campaña. De tener una estrategia. Eso lo veo medio flojo.



- ¿Cómo garantiza que en otro gobierno de Cristina no va a haber corrupción?



- En nuestro campo lo principal es que hay que garantizar que no vamos a tener ni un corrupto. La forma de enfrentar la corrupción en serio es darle poder a los ciudadanos, que haya mecanismos de democracia participativa, que las licitaciones de los grandes contratos y obras públicas sean abiertas. Con la creación de un consejo nacional de la lucha contra la corrupción. Es garantizar que los que estén en las instituciones públicas no van a pensar en intereses económicos sino en los de la mayoría.



- Pero Cristina está señalada por la Justicia como la cabeza de un armado corrupto...



- Para mí, Cristina es una mujer íntegra, honesta, patriótica, que no tiene ni un pelo de corrupta. Que es víctima de una burda persecución judicial del juez Bonadío y de Macri.