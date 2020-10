Luego de que el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, presentara una serie de denuncias contra su predecesor Marcelo Marinero por el presunto pago indebido de fondos a terceros, el fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial, Sohar Aballay, le solicitó al juez Javier Alonso que abra la investigación contra el ex jefe comunal. No solo eso, sino que, además, pidió que se lo cite a indagatoria, al igual que a cuatro exfuncionarios. Según el requerimiento fiscal, Marinero quedó en la mira por los delitos de abuso de autoridad, violaciones de los deberes de funcionario público y malversación de fondos, figuras delictivas que implicarían presuntos hechos de corrupción, las que, no obstante, tienen castigos que permiten la excarcelación, dado que tienen penas que van desde multas hasta prisión de dos a diez años e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Las denuncias de Espejo se presentaron en julio y fueron el resultado de una auditoría interna que encargó una vez que asumió en sillón municipal, el 10 de diciembre del año pasado. Incluso, antes, el exdiputado había lanzado duras críticas contra el entonces intendente por el mal manejo de los recursos comunales, al punto de que tuvo problemas para pagar sueldos, teniendo en cuenta que Iglesia ha venido contando con el colchón de las regalías mineras. Si bien Espejo fue un aliado durante mucho tiempo de los hermanos Mauro y Marcelo Marinero (dado que compartió boletas con ambos para lograr su banca de legislador departamental), la relación se quebró en los últimos años.

El actual jefe comunales hizo las denuncias en la Fiscalía de la Segunda Circunscripción y la primera fue por un cheque rechazado que libró la gestión de Marinero por 287.603 pesos, sobre el que la comuna no cuenta con ningún documento que acredite a quién se le pagó, por qué ese valor y en concepto de qué servicio. La segunda fue por el pago de dos expedientes por un servicio de movilidad realizado en el mismo período y que, entre las dos facturas, superan los 300 mil pesos, lo que excede el límite que establece una ordenanza para las contrataciones directas. La tercera, cuarta y quinta denuncia se originaron por personas que llegaron al municipio y reclamaron el pago de cheques sin fondos, los que, en todos los casos, excedían el límite que indica la normativa. Si se suman todos los expedientes, la cifra bajo sospecha supera por poco los 2 millones de pesos.

Ante esa situación, el fiscal Aballay le solicitó al juez que llame a indagatoria al exintendente, al igual que a Karina Cortez, exsubsecretaria de Acción Social; el contador Carlos Marin; a Lucio Riveros, exsecretario de Gobierno, y a Edgardo Quinn, exsubsecretario de Hacienda.

En el plano político, los Marinero han respondido históricamente a la presidente del bloquismo, Graciela Caselles, mientras que Espejo juega con Luis Rueda, titular de la Convención. Ambos sectores perfilan para medirse en la interna partidaria. En la elección de 2019, Marcelo Marinero buscó la reelección dentro del Frente Todos, mientras que Espejo tuvo que armar un partido municipal para participar, espacio que le permitió quedarse con la Intendencia. En la campaña hubo fuego cruzado, aunque las críticas más duras fueron las de Espejo por el desmanejo de los fondos públicos y los de regalías mineras.

Marinero no es el único ex jefe comunal sobre el que pesa una denuncia tras dejar su cargo (Ver claves).

Exintendentes en la mira

José Castro

Por el presunto uso de bienes municipales en un predio privado de Chimbas, el exjefe comunal de Angaco, José Castro, fue procesado a principio de año por malversación de caudales públicos.

Julián Gil

Una presunta faena clandestina en el exmatadero municipal de Caucete fue la razón por la que los exediles del departamento denunciaran al exintendente Julián Gil por una presunta estafa.

Franco Aranda

El ingreso indebido de 97 personas a la plantilla municipal de Capital, denunciado por SUOEM, derivó en una investigación penal contra el exintendente Franco Aranda por estafa procesal.