La causa contra Enrique Conti, vocal del Tribunal de Cuentas, quien fue denunciado por violar la Constitución al participar de actividades políticas, cuando los funcionarios de ese organismo tienen vedada tal participación, comenzó su tramitación. No obstante, será otra la conformación del Jurado de Enjuiciamiento la que deberá decidir si abre o no el juicio de destitución. Su presidente, el cortista Guillermo De Sanctis, explicó que el 15 de diciembre se producirá la renovación de los miembros del Jury, por lo que señaló que no es conveniente que la actual integración de pasos clave del proceso, debido a que, con el recambio, se tendrían que volver a tomar las mismas medidas.

En ese marco, el cortista indicó que sí encarará acciones que hacen al procedimiento. La primera de ellas será pedirle, en lo que queda de esta semana, al denunciante Marcelo Arancibia, candidato a diputado nacional de Consenso Ischigualasto, que ratifique la denuncia que presentó el lunes. Las otras tienen que ver con designarle un defensor Oficial a Conti y notificar al fiscal de Estado, Jorge Alvo, si considera necesaria su participación como acusador especial, siempre y cuando hubiese un daño al patrimonio provincial.

La denuncia de Arancibia había levantado polvareda porque, en primer lugar, la había presentado en la Cámara de Diputados, de donde salió un proyecto de resolución para remitirla al Jury de Enjuiciamiento, lo que fue cuestionado por la legisladora opositora Nancy Picón, luego del silencio de varios referentes de Juntos por el Cambio. Conti, como bloquista disidente, es aliado de la principal alianza opositora y llegó a su puesto en el Tribunal de Cuentas tras la propuesta del bloque Producción y Trabajo.

El planteo de Arancibia señala que Conti violó la Constitución provincial al participar en actividades políticas, lo que está prohibido para los integrantes del Tribunal de Cuentas, que tienen las mismas incompatibilidades que los magistrados del Poder Judicial. La punta de lanza del candidato de Consenso Ischigualasto fue la reunión que tuvo el senador Alfredo De Angeli en San Juan con postulantes de JxC y productores, en la que participó el bloquista. Así, radicó la denuncia en el Jurado, en la que ofreció pruebas de otras participaciones políticas de Conti.

El Jury se reunió ayer y definió lo que venía adelantando este medio: las excusaciones del abogado Mario Arancibia y su colega Cristina Pintor. El primero porque es hermano del denunciante, mientras que la segunda está colaborando con el frente electoral del candidato de Consenso Ischigualasto. Las inhibiciones fueron aceptadas por unanimidad y, así, ingresaron Gabriela Riveros y Carlos Coria.

Tras los pasos que dé el Jurado, la futura conformación deberá notificar a Conti para que haga su informe de descargo y decidir si admite o rechaza la denuncia, un paso clave.

Pasos

Notificaciones

La integración actual del Jury le pedirá a Arancibia que ratifique la denuncia, le designará a Conti un defensor Oficial y notificará al fiscal de Estado si considera que debe intervenir o no.

Informe

Una nueva conformación del Jury dará noticia de la denuncia al miembro del Tribunal de Cuentas para que, si así lo desea, presente un informe, que funciona como un primer descargo.

Admisión o rechazo

El Jury deberá resolver si admite o rechaza la denuncia. Si toma el primer camino, se dispara el proceso de destitución, ya que se notifica al fiscal General de la Corte, que es el acusador.