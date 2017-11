La semana que pasó terminó de posicionar a Sergio Uñac como integrante del grupo reducido de gobernadores peronistas que tienen diálogo directo con Mauricio Macri. No lo dice, pero es uno de los que hablaron con el Presidente varias veces en los últimos días en las horas previas a la negociación final del pacto fiscal que la Nación y las provincias -todas menos San Luis- firmaron el jueves. Le sugirió que las jubilaciones se actualizaran por encima de la inflación y puso sobre la mesa la eliminación de las jubilaciones de privilegio.

El gobernador de San Juan está conforme con el acuerdo. "No hemos perdido", dice sobre cómo quedarán las cuentas de su provincia. Además, está convencido de que, lejos de debilitar al peronismo en su rol opositor, la negociación con Macri "fortaleció la liga de gobernadores" y demostró que el peronismo puede encarnar una oposición "responsable" y capaz de "apostar a la gobernabilidad".

-¿Cuál es su balance del pacto?

-Creo que es un pacto positivo. No es fácil poner de acuerdo a la Nación y a las provincias en temas tan sensibles como la reforma fiscal y previsional. Veo a todas las partes con la sensación del deber cumplido, de haber apostado a la gobernabilidad. Destaco la predisposición del gobierno nacional y de las provincias para ceder posiciones y encontrar posturas comunes. El rol de las provincias peronistas fue fundamental. El objetivo central es ir hacia un país y sus provincias más sanos desde lo económico y fortalecido desde lo social.

-¿Por qué?

-Porque nos predispusimos a encontrar un punto medio. Firmamos todas menos San Luis, que va a terminar firmando. Dejamos las cuestiones partidarias de lado y logramos un acuerdo cuyo único objetivo es encontrarles la salida a temas muy delicados.

-¿Cuánto gana y cuánto pierde San Juan?

-No hemos perdido. No vamos a recaudar menos porque estamos por debajo del máximo de las alícuotas de ingresos brutos y tememos actividades como la agrícola y la industrial que están exentas. Además, el monto que perdemos por el impuesto al cheque será cubierto por el gobierno nacional.

-¿Cuánto van a recibir como compensación por los juicios?

-Son $ 4500 millones en 11 años.

-La mayoría de sus pares cree que Buenos Aires fue la gran beneficiada.

-El monto estático del Fondo del Conurbano era una situación complicada que había que superar. Es un acuerdo razonable. Yo les dije a los sanjuaninos que iba a defender los intereses y respeté ese compromiso a rajatabla. No me ando fijando cómo les fue a los demás. Había una demanda [de Vidal] que me significaba $ 2500 millones menos por año si salía el fallo de la Corte y me quedé con $ 5000 millones. No creo que Vidal haya sido beneficiada. Nos beneficiamos todos construyendo un país más equilibrado. Además, Buenos Aires tiene que cumplir con las metas como cualquier otra provincia. Recibirá una masa de dinero más que importante y va a tener los ojos de los bonaerenses esperando que cumpla.

-¿Cree que el debate legislativo del pacto va a hacerse en los plazos que espera el Gobierno?

-En mi Legislatura es muy probable que no haya inconvenientes. Y en el Congreso creo que el fondo de $ 125.000 millones [con el que se compensará a las provincias por la renuncia a los juicios], el ajuste de las jubilaciones por encima de la inflación, el 82 por ciento móvil y la eliminación de las jubilaciones de privilegio dan tranquilidad a los legisladores.

-¿Cómo sigue la reorganización del PJ?

-Nos deberemos sentar para ver cómo reestructuramos primero la relación entre dirigentes y militantes. Después vendrá una gran convocatoria. Será un proceso de transición y renovación. Lleva tiempo. No se pude renovar el peronismo en cinco minutos.

-¿Les quita fuerza como oposición haber acordado con el Gobierno?

-No. Al contrario. Lo que pasó les da volumen institucional a los gobernadores peronistas. Logramos un consenso casi inédito. Hemos logrado volumen político. Hemos sido coherentes y dialoguistas. Esto nos dio capacidad de negociación, altura política y responsabilidad institucional, que es lo que la sociedad nos está pidiendo. La liga de gobernadores ha salido fortalecida. El peronismo tiene que entender el rol de oposición que le dio la sociedad. Y nosotros, entender que tenemos que actuar como una oposición responsable. Hubiese sido un error erosionar el acuerdo. Claro que no lo firmábamos si no se hacían los cambios que pedimos.

-Después del acuerdo, ¿Macri quedó más cerca de buscar su reelección?

-No lo sé. El peronismo tendrá que definir un proyecto superador a lo que él quiera hacer. Ese es nuestro desafío.

