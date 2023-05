Con los números de sus fiscales, Sergio Uñac anunció anoche en conferencia de prensa que, si la Corte Suprema no hubiese suspendido la elección para la categoría de gobernador, hubiese ganado con el 51 por ciento de los votos. No sólo eso, sino que remarcó que los candidatos a intendente de la línea del frente que conduce, San Juan por Todos (SJxT), conquistaron 14 departamentos, alrededor de 24 de los 36 diputados y el 75 por ciento de la integración de los concejos deliberantes. Con ese caudal, aprovechó para mandar un doble mensaje: al máximo tribunal del país y a Marcelo Orrego, líder de Unidos por San Juan (UxSJ). "Cuando se convoque a elecciones, si hay un gobernador que no pertenece a este frente, ¿cómo va a hacer para compatibilizar semejante cantidad de intendentes, diputados y concejales, para poner en equilibrio una provincia que tiene ya una expresión mayoritaria?", resaltó con fuerza.

De esa manera, puso en valor el caudal que habría obtenido, al punto que remarcó que hubiese triunfado individualmente, sin la ayuda en votos de José Luis Gioja, el poder territorial en la provincia de su coalición y su influencia en la Cámara y los legislativos municipales. ¿En qué consiste la doble señal? ¿La Corte Suprema bajará su postulación a la Gobernación con el respaldo que cosechó? "Con el fallo", el máximo tribunal "ha torcido un montón de cosas, menos, la voluntad de los sanjuaninos", destacó Uñac, además de reiterar duras críticas a la cautelar que frenó los comicios para la máxima categoría provincial. A su vez, el mensaje a la oposición apuntó a la fuerza política que tendrá, aunque aclaró que "estoy seguro" que ninguno de los candidatos electos "no van a poner en riesgo la gobernabilidad", en caso de que no compita y sea Orrego el futuro mandatario.

En esta histórica elección, los candidatos a gobernador no sumaron votos, debido a la suspensión que impuso la Corte Suprema, pero jugaron a través de sus postulantes a las Intendencias.

Al cierre de esta edición, los candidatos de Uñac triunfaron en Rawson, Pocito, Caucete, Jáchal, Albardón, 25 de Mayo, 9 de Julio, Zonda, Valle Fértil, Ullum, San Martín, Iglesia, Calingasta y Angaco. Por su parte, José Luis Gioja, integrante de SJxT, consiguió apenas uno, Chimbas, que, encima, la jefa comunal, Daniela Rodríguez, es la esposa de su aliado de último momento, Fabián Gramajo, por lo que no es de su propio palo. A su vez, los candidatos de Orrego mantuvieron Rivadavia y Santa Lucía, sus dos bastiones. El batacazo de la jornada se dio en Capital, en la que Susana Laciar no sólo le ganó la interna a Rodolfo Colombo, sino también al intendente Emilio Baistrocchi. Si bien perdió 9 de Julio, también obtuvo un rutilante triunfo en Sarmiento (ver página 3).

De confirmarse los números, el frente SJxT tendría mayoría calificada en la Cámara.

Otro punto clave de la elección es la definición de la composición de la Cámara de Diputados. Debido al lento escrutinio, faltaba un porcentaje alto del conteo, el que es necesario para hacer el cálculo, sobre todo, de los 17 legisladores proporcionales. En conferencia, Uñac habló de que metió 24 diputados. Si se replican los triunfos de los intendentes con los de los diputados departamentales, el frente oficialista tendría 15 de esa categoría en total, sumado a unos nueve proporcionales, de acuerdo a la información que tiró el Gobernador. Un número total que le daría la mayoría calificada, en el caso de que la coalición trabaje en conjunto. En base a esos números, UxSJ colocaría 12 diputados con la misma lógica: cuatro departamentales (a tono con sus intendentes) y ocho proporcionales.