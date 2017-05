Esta mañana, en la Sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno, se llevó a cabo la firma del convenio para la futura construcción del Centro Judicial provincial en la Ex Cavic.

Uno de los responsables principales a la hora de la firma del convenio Marco de Afectación del Inmueble de la ex Cavic es el presidente de la Corte de Justicia, Adolfo Caballero, quien destacó que “cuando apareció este proyecto de la ex Cavic nadie estaba de acuerdo porque no parecía que una ex Bodega sea el lugar ideal para albergar el total de la Justicia de la Provincia. Pero cuando visitamos el lugar, nos dimos cuenta que tenia una dimensión considerable y que iba ser la solución definitiva para nuestro Poder Judicial".

"El litigante tiene que saber que cuando se traslade a realizar un trámite al futuro Poder Judicial va a tener toda la tramitación en un solo lugar geográfico, sin tener que distraer tiempo. Van a tener todos los servicios y comodidades necesarias. Esto es una oportunidad histórica y van a ser protagonistas todos los sanjuaninos en este nuevo proyecto, gracias al gobernador Sergio Uñac y todo su equipo que está trabajando constantemente”, afirmó Caballero.

Al respecto, el primer mandatario provincial resaltó que “es una mañana más que relevante. La historia reciente nos está marcando que de los tres Poderes del Estado, el Ejecutivo logró un espacio que es modelo en el País, el Legislativo tiene un edificio histórico y está en construcción uno que va ser de lo mas moderno de la Provincia y faltaba el Judicial".

"Va ser el mejor Centro Judicial, un ejemplo no solo a nivel provincial y regional sino que también nacional. Un edificio totalmente moderno y con todas las comodidades para los sanjuaninos" comentó Uñac. "Estamos planificando y logrando todos los objetivos que nos estamos proponiendo. Hay que seguir trabajando para cumplir con todas las expectativas que los sanjuaninos han depositado en cada uno de nosotros” concluyó el gobernador.