Campaña

"No solamente tengo que hacer campaña, debo ocuparme de la gobernación".



Plus para empleados públicos

"Vamos a trabajar para que sea mayor y que se abone en menos cuotas".



Sobre la visita de Peña

"Después del 22 debemos volver a encausar el tema de las visitas nacionales a la provincia. Porque no podemos desaprovechar la oportunidad de dialogar con ellos cuando vienen a San Juan".



Fondo del Conurbano

"No podemos permitir que salgan de las arcas de la provincia, la solución para Buenos Aires".



"En los fondos de ATN me dijeron que no pueden darnos de eso porque no hemos tenido catástrofes o somos una provincia desequilibrada".



"Creo que con respecto al ATN debe hacerse una reforma porque si tenemos una provincia equilibrada deberíamos merecer una ayuda".



"No está bien que se discuta en la Justicia lo que deben discutir los gobernantes".



Túnel de Agua Negra

"Me contestaron que estaban felices por el desarrollo de lo que será el Túnel. Ahora debemos seguir trabajando por eso".



Caso Maldonado

"Hubo un sistema de investigación que no cumplió ni con la familia ni con los argentinos en general".



"Las encuestas se hacen con diferentes temas. Pero este es un caso delicado. No deberían haberlo sometido a este tipo de análisis", expresó sobre la encuesta telefónica.



"Si lo tratamos con respeto, no se debería politizar el caso".



Urtubey y su relación con el PRO

"No creo que siendo un referente del peronismo juegue para el Gobierno Nacional".



Frente Todos

"Habría que esperar a que pase el domingo y sabremos qué puesto ocupará cada uno".



"Estoy muy confiado por el rol que cumple cada uno y de lo que puede llegar a dar".



Relación con Mauricio Ibarra

"El partido está abierto para todos".



Copa Argentina

"Si llega River a la final, seremos una de las primeras provincias en luchar para ser sede".



