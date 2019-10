En San Juan. La última visita de Alberto Fernández se dio el 1 de octubre. Uñac le mostró las obras que se están realizando en la provincia y juntos participaron de un acto político en la ampliación del Parque de Mayo.

Sólo un grupo reducido de funcionarios, aliados y miembros del equipo de campaña podrá acompañar a los presidenciables durante el debate de mañana, tal como sucedió el domingo pasado. Entre los asistentes se encontrará el gobernador Sergio Uñac, quien fue invitado a ser parte de la comitiva que presenciará la exposición de Alberto Fernández, el postulante del Frente de Todos. Se trata de un claro gesto político, que refleja la buena sintonía entre ambos, la cual se forjó cuando el sanjuanino se alió al porteño luego de que este consolidara su candidatura al sillón de Rivadavia y comenzara su armado territorial con los jefes provinciales.



El convite se produjo hace unos días y Uñac no dudó en aceptarlo, contaron fuentes oficiales. La dimensión de la importancia en la selección de los presentes quedó de manifiesto en el primer debate que se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. En esa ocasión, los que acompañaron al exjefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner fueron Felipe Solá, quien resignó su candidatura cuando la expresidenta ungió a Fernández como el elegido y comenzó a trabajar con él; Santiago Cafiero, su posible jefe de Gabinete; el economista Matías Kulfas, eventual integrante de su equipo económico; María Eugenia Bielsa, con chances de ocupar el área de vivienda; el diputado Agustín Rossi y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli, entre otros, según habían informado diferentes medios nacionales.



El segundo debate presidencial será mañana a las 21 y se llevará adelante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Aún no han trascendido los nombres que estarán con Fernández, dado que los asientos no son muchos por una cuestión de espacio, aunque Uñac ya tiene un lugar asegurado, dijeron desde la provincia. Si el sanjuanino es el único de los gobernadores peronistas presentes se tratará de toda una señal en el vínculo con el porteño. Además, al estar presente, el Gobernador puede convertirse en un vocero del desarrollo y las conclusiones del debate ante la consulta de los periodistas que cubran la actividad.



Las buenas migas entre Uñac y Fernández se vieron cuando este último visitó la provincia el 1 de octubre en plena campaña. El sanjuanino le dijo en un acto que "estamos inspirados en vos y en tu proyecto", mientras que el porteño valoró la gestión que viene haciendo. En el marco del trabajo y la contención a los gobernadores, el pocitano viene señalando que su ministro de Minería, Alberto Hensel, puede ocupar el mismo cargo a nivel nacional, cosa que ve posible el exjefe de Gabinete en una eventual administración, en el caso de que gane el 27 de octubre. El ideal de federalismo que viene postulando Fernández ha sido un fuerte punto de contacto con Uñac.



No fue la única visita que realizó el candidato a presidente, ya que también estuvo en San Juan el 20 de junio, antes de las PASO. En esa ocasión le dijo a este medio sobre la apertura hacia los gobernadores a un posible gabinete.



En el plano local, el sanjuanino se puso la campaña al hombre con el objetivo de mejorar el resultado obtenido en las primarias, tanto en la categoría de diputados nacionales como en la de presidente y vice.

Los tópicos del segundo debate presidencial de mañana serán: Seguridad, Empleo, Producción e Infraestructura, Federalismo, Calidad Institucional y Rol del Estado, Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda. Son ejes diferentes al del primer debate.

Además de Fernández, los candidatos presidenciales que debatirán son: Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio; Roberto Lavagna, de Consenso Federal; Nicolás del Caño, del FIT; José Luis Espert, de Unite, y Juan José Gómez Centurión, de NOS.