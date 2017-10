Este martes, el gobernador Sergio Uñac recibió en Casa de Gobierno a su par tucumano, Juan Manzur, con el objetivo de charlar sobre varios temas poselectorales. Se trata, ni más ni menos, de dos peronistas que dejaron bien parado al PJ en estas elecciones, aunque el sanjuanino lo hizo de forma contundente.

Coparticipación, el Fondo del Conurbano, las legislativas y también los nuevos liderazgos en el peronismo nacional fueron algunos de los ejes del encuentro entre los jefes provinciales.

Cabe recordar que el Frente Justicialista por Tucumán, encabezado por Manzur, se impuso cómodamente en aquella provincia, donde la lista encabezada por el vicegobernador Osvaldo Jaldo obtuvo cerca del 46,95% de los votos. En tanto que Uñac, en la lista que encabezaba su hermano, logró hacerse con el 54% de los votos.

El encuentro fue al mediodía, durante el almuerzo, donde los mandatarios comieron empanadas y pescado con vegetales asados, y bebieron Sauvignon Blanc sanjuanino, detallaron.

Posturas

Por lo pronto, Uñac descartó que vaya a postularse para ser candidato presidencial por el peronismo en 2019. "Creo que hay compañeros de mucha valía, que tienen el perfil necesario. Si me preguntan la pretensión para 2019, si los sanjuaninos lo estiman oportuno, es reelegirme en la provincia. El desafío para 2019 no pasará por mi persona; no es que me baje, sino que nunca me subí”, explicó el mandatario sanjuanino. “Llevo un año y medio al frente de la gobernación; tengo un compromiso con los sanjuaninos", apuntó.

Manzur, por su parte, enfatizó: "soy gobernador dos años más y tenemos que seguir gobernando. Este es el gran desafío, mirar para adelante a través de los consensos y el diálogo. Buscar puntos de acuerdo”, afirmó.