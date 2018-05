Durante la mañana de hoy, en Casa de Gobierno, se reunieron los ministros y secretarios convocados por Sergio Uñac para desarrollar una nueva reunión de Gabinete en la que, en líneas generales, se habló sobre temas institucionales y la necesidad de apoyar al país sin perder la noción de las necesidades de la gente, entre ellas la conservación y generación de las fuentes de trabajo.

A la salida del encuentro, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, dio detalles de la reunión: "El gobernador analizó junto a ministros y secretarios la situación a nivel nacional y provincial y eventualmente se habló también de los departamentos. En este momento no podemos negar que estamos preocupados respecto de la situación del país, pero luego de la reunión con el presidente Mauricio Macri la idea es poner todo lo que se pueda desde el Gobierno de San Juan para ayudar a salir adelante. La reunión se centró en temas institucionales a nivel nacional, provincial y municipal”, expresó el ministro.

Consultado por la posibilidad de que ingresen a la Provincia dineros nacionales, el funcionario provincial aclaró: “Es muy difícil que recibamos fondos y también es difícil pedirlos, sabiendo cuál es la situación en estos momentos. Es evidente que desde el Gobierno nacional están pidiendo al FMI porque no hay mayores recursos. No obstante, en función de que San Juan es una provincia ordenada y de que esto representa una ayuda para el país, al entender que no pediremos más fondos que los que necesitemos. Esto tiene que ver fundamentalmente con la institucionalidad y con que las provincias apoyen sin tener en cuenta el color político al que pertenecen”.

En cuanto al envío de dinero para la obra pública, Baistrocchi explicó que “en el Presupuesto nacional se estableció la realización de una serie de obras y eso es lo que vamos a defender. No pediremos más pero que se respete lo estipulado para las obras nacionales, como las viales y las de vivienda. Este es momento de gestionar para la Provincia y colaborar con la situación de la Argentina, estar del lado de la gente. Estamos desarrollando una política con austeridad, no tenemos gastos suntuosos”.

