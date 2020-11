Con las exposiciones que brindarán los ministros de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, este martes desde las 9 será la apertura de la discusión del proyecto de legalización del aborto en la Cámara de Diputados y, en ese marco, el gobernador Sergio Uñac dijo que "San Juan va a mantener la misma postura y votará en contra".

En rueda de prensa en Ullum, el mandatario provincial manifestó que "hay que ser muy respetuosos de todas las manifestaciones porque la del sábado pasado fue masiva en San Juan. Como creo que puede ocurrir en la mayor parte del país, dependerá de cada sociedad que habita cada provincia, pero en general creería que se puede repetir este escenario que pasó el sábado pasado en casi todas las provincias argentinas".

En ese sentido, Uñac sostuvo que "San Juan va a mantener la postura que tuvimos anteriormente (en el 2018) y votará en contra, pero esto se someterá a discusión en las distintas comisiones de ambas cámaras".

Al ser consultado por reuniones con los legisladores nacionales para hablar sobre el tema de la interrupción legal del embarazo, el gobernador dijo que "todavía no, pero converso con ellos de manera individual por este y otros temas. La postura es la que tuvimos anteriormente, que fue votar en contra del proyecto en términos generales".

Por último, señaló que "se respeta la libertad de acción, pero dentro del marco de la libertad de acción sea cual es la postura de por lo menos la mayoría, no de todos porque no he estado con todos y fundamentalmente con los de la oposición, pero estimo que puede venir en sintonía de lo que he expresado yo".