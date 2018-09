Orador. Uñac disertó durante unos 20 minutos, en los que apostó al diálogo para evitar la fragmentación. Estuvo en el panel junto al gobernador Juan Schiaretti y monseñor Jorge Lozano.

"Los argentinos hemos perdido la cultura del encuentro y la solidaridad como eje de la construcción social", resaltó el gobernador Sergio Uñac en un encuentro nacional en Córdoba que organizó la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina. En base a ese concepto, el sanjuanino hizo un fuerte llamado a que la política sea una herramienta de construcción social y al diálogo para evitar la fragmentación en la sociedad, cuyo reflejo es la llamada grieta. "Los políticos debemos ser la garantía de lo que proponemos", respondió tras una pregunta desde el auditorio.



En el panel de oradores, Uñac estuvo acompañado por su par cordobés, Juan Schiaretti, y el jefe de la Iglesia local, monseñor Jorge Lozano. El sanjuanino resaltó que "la sociedad está fragmentada. Y los dirigentes políticos no hemos hecho esfuerzos en poder generar un proyecto de unificación. Es tiempo ya de que podamos trazar una línea y mirar hacia adelante: qué es lo que pretendemos hacer y que podamos cumplir las reglas de juego. Eso se llama políticas de Estado, las que se sustentan en la seguridad jurídica, dos cosas que hace mucho, por lo menos en la historia reciente, no venimos respetando".



El Gobernador hizo un análisis sobre la democracia y destacó que "está desprovista de uno de los ejes en los cuales se sustenta, que es la política. Esta conocida grieta es quizás la situación más tangible del fracaso de la política. Una que respete las instituciones, que pueda ofrecer alternativas de sustentabilidad y crecimiento a los habitantes del país entero".



En ese marco, resaltó que también está ausente el diálogo. Así, remarcó que hay que "aprender a escuchar", dado que "no es un ejercicio habitual en la política argentina en el que debemos empezar a trabajar fuertemente".



Tras ese balance, explicó que "el desafío que tenemos ya es empezar a construir una sociedad en la que la política sea un mecanismo de construcción social en serio. Y volver a lo que dice el propio papa Francisco, que la política es una alta forma de ejecutar y llevar a cabo la caridad. Si la entendemos así, como una herramienta de cambio social, que debemos cerrar los números, pero que estos y la economía tienen que estar al servicio del hombre, el país va a encontrar un camino. Si no, vamos a seguir dándonos contra la pared, como nos viene pasando en el último tiempo. Tenemos que transitar un camino donde podamos generar grandes acuerdos sociales".



El mandatario provincial hizo referencia a un estudio de la Universidad de San Andrés, que reveló que hay un alto descrédito de las instituciones en la sociedad, en la que los encuestados ven a los políticos con un alto poder. "¿Qué hemos hecho con el mismo?", se preguntó Uñac, a lo que se respondió: "No construir lo que la sociedad esperaba de nosotros".



Así, manifestó que "la sociedad espera de nosotros este cambio de construcción social que le venimos negando hace muchísimo tiempo. No nos podemos fragmentar más, no hay más espacio para la fragmentación".



Como propuesta lanzó que "uno de los grandes desafíos que deberemos dar en el próximo año es que quien asuma la presidencia, no importa quién ni a qué partido pertenezca, deberá convocar como foto, pero también como forma de hacer política, a cada uno de los expresidentes que puedan estar vivos y puedan acompañar. Esa debería ser una foto que implique un cambio de mirada no sólo sobre la política sino sobre el rol de los dirigentes".

Crisis

Generaciones

Uñac dijo que los jóvenes ven la crisis social y económica con desesperanza, "una situación que no les genera oportunidades". Y que los más grandes, "hemos vivido crisis recurrentes, lo que empieza a hacerse carne una situación que no debería ser así".