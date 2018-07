Distendidos. Al encuentro con Frigerio se sumó Sebastián García de Luca, secretario de la cartera del Interior, quien además maneja el área de vivienda.

Con una agenda cargada con altos funcionarios nacionales, el gobernador Sergio Uñac logró ayer instalar y avanzar en temas clave para la provincia: el escenario de empresas en crisis, la construcción de viviendas con fondos nacionales y definiciones sobre la obra del aeropuerto. El sanjuanino logró reunirse con tres ministros: Dante Sica, quien asumió hace unos días en Producción, Rogelio Frigerio, del Interior, a quien luego se le sumó Guillermo Dietrich, de Transporte. El mandatario confirmó que el primero se mostró interesado por la problemática de las firmas Calzados Argentinos y Electrometalúrgica Andina, por lo que le requirió más información sobre el panorama que atraviesan. Con el segundo avanzó en la concreción de la ejecución de 1.150 casas, mientras que el tercero le confirmó que, a más tardar, a fin de mes tendrá más detalles sobre la continuidad de las tareas en el aeropuerto, frenadas luego de que Nación decidiera contratar a una consultora para evaluar el proyecto.



Las gestiones del mandatario no quedaron ahí, ya que hoy tiene previsto un encuentro con el nuevo titular de la cartera de Energía de la Nación, Javier Iguacel, con el objetivo de avanzar en la licitación de la segunda etapa del dique El Tambolar.

A través de Sica y Frigerio, el Gobernador invitó al presidente Macri a que visite la provincia.

Para Uñac el encuentro con Sica fue importante, ya que se dio en muy buenos términos y sirvió para tener un primer diálogo con un funcionario que recién arranca dentro de la administración macrista. En ese marco, aprovechó para contarle "la situación particular de algunas empresas. A raíz de eso, Sica me solicitó más información, la que le estaremos enviando a la brevedad", sostuvo el Gobernador. Las empresas son Calzados Argentinos, que el mes pasado tuvo que despedir a 33 personas, y Electrometalúrgica Andina, que atraviesa una crisis que afecta a unos 200 trabajadores. Por otro lado, el flamante ministro, que ahora tiene a cargo la Secretaría de Minería, le ratificó a Uñac el apoyo de Macri en esa materia.



Según indicaron fuentes oficiales, en Nación no dejan de desconocer que miran a San Juan con atención dentro del contexto nacional por los buenos rendimientos de programas como el Ahora 12 (fue la segunda provincia que más vendió por ese sistema en el primer cuatrimestre del año) y que ha logrado aplicar herramientas financieras para fortalecer a sectores como la producción, la industria y el comercio, aportando créditos para inversión, capital de trabajo y consumo a tasa subsidiada.



En materia de viviendas, Uñac confirmó que fue uno de los temas que dialogó con Frigerio. "San Juan presentó hace 15 días los proyectos en el Ministerio del Interior para poder avanzar con la ejecución del acuerdo de las 1.150 casas que firmamos en marzo. Según nos indicó el ministro, eso está bien encaminado y esperamos tener novedades en el corto plazo", dijo el gobernador.



Por último, a ese encuentro se unió Dietrich, el ministro de Transporte, quien aseguró que en los próximos días, antes de que finalice este mes, le comunicará precisiones sobre el avance de la ampliación del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. La obra está frenada desde enero por la falta de una auditoría para determinar el flujo de pasajeros que tendrá el edificio, un análisis que no se hizo.



La relación institucional entre el Ejecutivo macrista y la provincia ha retomado su cauce en los últimos meses, luego de que saltaran chispazos por el rechazo de los legisladores sanjuaninos durante la votación en la reforma previsional impulsada por Cambiemos.