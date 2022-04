Desde una clínica en Buenos Aires, a la que llegó por atravesar un grave problema de salud, y previo a ser trasladado a un centro de rehabilitación, el histórico dirigente de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José "Pepe" Villa, confirmó que dará nuevamente pelea para mantener la conducción del gremio más importante de la provincia por su cantidad de afiliados. El dato clave es que va camino al logro, ya que la Junta Electoral que prepara el comicio, que se llevará adelante el 2 de junio, avaló su lista Azul y Blanca sin rival, por lo que es la única en condiciones de participar de la contienda. El segundo en el armado, como secretario Adjunto, es nuevamente Gabriel Pacheco, quien aparece como alfil de la institución y posible reemplazo de Villa si este decide dar un paso al costado una vez confirmado en el máximo cargo. Es que el sindicalista, de 77 años, abrió la puerta para dejar la institución al indicar que, si bien tiene las fuerzas para seguir, está "algo cansado", por lo que no descartó asumir y a los meses declarar el retiro.

Villa no arrancó el 2022 de la mejor manera. De regreso en San Juan tras unas vacaciones con su familia comenzó a tener fuertes dolores en el estómago. Los estudios arrojaron problemas en la vesícula por lo que fue operado. A los días, los inconvenientes persistieron con una infección que derivó en un intestino perforado y dio como resultado una peritonitis. Eso no fue lo único, ya que al tiempo y con una leve mejoría, contrajo neumonía, por lo que sus familiares decidieron trasladarlo a Buenos Aires, donde quedó internado (ver recuadro).

"Este es un compromiso que tengo hace 37 años. Si estoy mal, no voy a seguir". JOSÉ "PEPE" VILLA - Secretario General de UPCN

En ese lugar, y en la cercanía del cierre de lista para las próximas elecciones que se darán en todas las delegaciones de UPCN del país, Villa indicó que recibió el contacto del secretario general a nivel nacional, Andrés Rodríguez, quien le solicitó seguir al frente en San Juan. "Casi que me obligaron a seguir. Me dijeron "vos te tenés que presentar, después, a los tres meses hablamos", indicó en declaraciones a Radio Concepto. Además reconoció que "internado, he pensado seriamente en retirarme porque estoy cansado, pero también me pregunto, si no hago esto ¿qué voy a hacer? Es un compromiso que tengo hace 37 años". También indicó que, con su candidatura "no quiero decir que los que quedan sean menos preparados que yo para llevar adelante todo. No. Es gente que lleva muchos años a mi lado, que han aprendido y han jugado y que están siempre preocupados por el futuro del sindicato. También hay gente nueva y mucha gente joven". Así, adelantó que "si me siento mal, voy a renunciar. Estoy cansado, pero la obligación está primero".

UPCN es el principal sindicato de la provincia. Con la llegada de José "Pepe" Villa a la conducción en 1984, pasó de unos 500 afiliados a los 23.500 en la actualidad, por lo que se convirtió en un actor de peso a la hora de negociar temas salariales y laborales con el Gobierno. Además, traspasó los límites de la administración pública para tener un fuerte desembarco en los municipios, donde también hace valer su peso. Su trayectoria sindical le permitió a Villa incursionar en el mundo de la política, donde llegó a ser diputado provincial y nacional. También ha sido miembro permanente del Consejo Provincial del PJ sanjuanino.

Consultada sobre el estado de salud de su padre, Laura Villa, concejal de Rivadavia, indicó que en unos 15 días podrá ser trasladado a la provincia.

Rehabilitación

"Él va a estar una semana con seguridad en rehabilitación, luego veremos, probablemente sean unos 15 días para llevarlo a San Juan. Estimo, casi con seguridad, que para la fecha de la elección va a estar acá". Así se manifestó Laura Villa, concejal de Rivadavia y también dirigente gremial, ya que acompaña a su padre en la lista de autoridades que competirán por la conducción del gremio el próximo 2 de junio.

Villa no puede ocultar su sorpresa y alegría por la evolución de salud de su padre. "Es increíble" dijo al tiempo que "estuvo muy complicado, con pronóstico reservado y en grave estado de salud". Hoy el sindicalista se encuentra en un centro de rehabilitación, trabajando en su estado físico luego de haber estado postrado un mes en cama. Así, uno de los primeros objetivos es incorporarse y caminar sin dificultad. "Gracias a Dios mentalmente él está bien, pero físicamente no. Por eso ahora está en un centro de rehabilitación para que se pueda fortalecer", explicó Laura.

La concejal de Rivadavia destacó el apoyo que ha recibido su padre para la recuperación y confirmó el pedido de la conducción nacional para que "Pepe" se mantenga al frente del sindicato por otro periodo más, aunque "los primeros meses serán importantes para ver cómo se va dando todo", manifestó, recordando que hoy sigue al mando.

Última elección

En el último comicio de 2018, la lista Azul y Blanca que encabezó "Pepe" Villa fue la única en competencia y logró el 72 por ciento de los votos.