La sesión especial que debía realizarse ayer a las 13 en la Cámara de Diputados de la Nación terminó en un escándalo lleno de gritos, ademanes y enojo en el recinto. En medio de esa situación quedó el diputado por San Juan del Frente de Todos, Walberto Allende, a quien en una acalorada discusión junto a su par Cristian Ritondo, de Juntos por el Cambio. Esta mañana, el sanjuanino se refirió a los hechos y afirmó: “Es lamentable esta situación porque no habla bien de ninguno de nosotros”.

“Fue un momento difícil. En la sesión especial se debían tratar varios temas que tenían que ver con la creación de universidades en distintos puntos de la Argentina. Lo que pasa es que el diputado de Juntos por el Cambio estaba muy exaltado, muy fuera de lugar, muy violento. La verdad, yo no soy de reaccionar de esa manera, pero me involucré ante una falta de respeto”, comenzó relatando Allende en diálogo con el programa “Demasiada Información”, de radio Sarmiento.

Y continuó: “En un momento dado, los diputados Ritondo y -Maximiliano- Ferraro comenzaron a golpear las bancas en las que están las computadoras. Entonces, dos diputadas, una de Catamarca y otra de Formosa, comenzaron a decirles: ‘Van a romper las computadoras’. En ese momento, ellos se enojaron y propinaron palabras muy fuertes, muy ofensivas. ‘Vayan a cagar, vuelvan al corral’, les dijo Ritondo a las señoras. Eso me sacó y me acerqué a decirles que pararan”.

Al tiempo que sostuvo: “La verdad es que, Ritondo se había pasado casi una hora recorriendo los pasillos e insultado a todo el mundo, muy fuera de lugar. Una falta de respeto, porque somos todos diputados y la actitud que tuvo me llevó a involucrarme. Pero sé que es lamentable esta situación, porque no habla bien de ninguno de nosotros. Esto no le hace bien a nadie. Me sacó. Pero fue una reacción del momento. Lo analizo ahora y veo que no está bien. Tenemos que buscar el diálogo, el consenso y lograr un momento de cordura. Estos espectáculos no le hacen bien a nadie”.

Los motivos del escándalo y las reacciones

Ayer miércoles, varios representantes del oficialismo y la oposición se enfrentaron en la Cámara de Diputados durante la sesión en la que se iba a tratar un paquete de proyectos, que en su mayoría estaban consensuados. Todo ocurrió después de que fracasó, en un primer turno, la sesión preparatoria de elección de autoridades porque Juntos por el Cambio decidió no bajar al recinto en rechazo a la decisión de la titular del cuerpo de haber bajado las designaciones de la Cámara al Consejo de la Magistratura tras apelar el fallo del juez Martín Cormick contra la designación de la radical Roxana Reyes, por la segunda minoría.

El oficialismo pidió tres postergaciones antes de juntar los 129 diputados. Mientras la oposición esperaba en las puertas del recinto, Moreau anunciaba la decisión de tratar en conjunto los proyectos que promovían la creación de 9 universidades, tema que llegaba con cierta complejidad porque había tanto dictámenes de minoría como de mayoría. Sin embargo, eso no le importó al oficialismo y Moreau le dio luz verde a Blanca Osuna (FdT) para dar su informe sobre el proyecto. Ahí, los diputados de Juntos por el Cambio comenzaron a pedir la palabra a los gritos.

En ese momento empezaron las discusiones y cuando el ambiente se calentaba cada vez más en el recinto, las diputadas del Frente de Todos dejaron sus bancas y rápidamente enfrentaron a los representantes de oposición que estaban cerca del espacio de la presidencia. Al grito de "violentos", las mujeres de la bancada oficialista hicieron retroceder unos pasos a los diputados de Juntos por el Cambio. Fue en ese momento que, Ritondo y Allende se enfrentaron.

Cuando decimos que la cultura de la violación como prática política está vigente nos referimos a esto que hace Ritondo. Es violencia política y es violencia hacia las mujeres. pic.twitter.com/cG41Pt23bA — Mónica Macha (@MoniMacha) December 1, 2022

Luego de varios intentos por retomar la tranquilidad para la continuación de la sesión, la oposición abandonó el recinto con Cristian Ritondo haciendo un gesto obsceno con sus manos dirigido al oficialismo. Después, todos debieron retarse del lugar.