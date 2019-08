El actual intendente de Santa Lucía y figura de la oposición en San Juan, recibió a DIARIO DE CUYO horas antes de que inicie la veda electoral. Hizo un repaso de la campaña, esbozó su posición política si es electo, se diferenció del macrismo, pero rescató aciertos nacionales.

-A horas de la elección del domingo, ¿qué pálpito tiene?

-En primer término es la de poder superar unas PASO que nosotros tenemos en este frente que se llama Juntos por el Cambio y si tengo la posibilidad de poder superarlas me encantaría ya después poder afrontar la segunda etapa. La sensación es que vamos a encontrarnos con unas elecciones PASO que están recién tomando voltaje a último momento, la última semana.

-¿Cree que va a haber un corte de boleta importante?

-Es probable que, al ser una boleta tan corta, la gente corte. Pero me parece que va a ser en los términos de siempre. No creo que sea un elevado corte de boleta.

-¿Ve que el gobierno nacional ha estabilizado un poco más la economía? ¿Cree que le ha sido un poco más sencilla esta última etapa de la campaña?

-Yo creo que el gobierno (nacional) ha mejorado los índices económicos en este último tiempo. Lo cierto es que lo ha hecho lentamente. La inflación por tercer mes consecutivo está lentamente bajando y es muy importante, porque es lo que más afecta al bolsillo de la gente. Yo siempre soy optimista y pienso que de a poco la economía va a mejorar y los mercados nos van a acompañar.

-¿El Macri que viene va a ser muy distinto a este Macri?

-Yo estoy convencido de que el Presidente ha tomado nota de que realmente es muy importante tener una apertura y eso lo muestra quien lleva de candidato a vicepresidente que es Miguel Ángel Pichetto; un peronista moderado, un hombre que apuesta a la República, que valora a las instituciones y le va a dar gobernabilidad en el caso de que el Presidente sea reelecto. Me parece que eso es algo muy positivo porque es la mejor manera de entender que los argentinos, más allá de las pertenencias políticas, tenemos una bandera que es lo más importante. Lo más importante es la gente, la Argentina misma.

-¿Se siente un poco más cómodo en este espacio hoy que hace seis meses?

-Está bueno que el gobierno haya tomado atención de saber que todos son importantes, de que a la Argentina la sacamos juntos entre todos y no solamente algunos sectores de la vida política. Ha sido criterioso en promover la llegada de otros, estoy hablando de Lousteau, de Pichetto y así de muchos justicialistas que se han incorporado a esta fuerza, una coalición de gobierno que no está pensando solamente en el extracto político de las personas o en el ADN de los políticos, sino que está pensando en cómo entre todos hacemos que la Argentina despegue.

Yo lo que intento es realmente decirle siempre la verdad a la gente de lo que siento.

-Hablando específicamente de San Juan, ¿cree que hay una polarización entre usted y Gioja (José Luis)?

-Inevitablemente creo que las polarizaciones se han dado arriba y también se van a dar en cargos a diputados. En la nación hay dos listas que tienen la capacidad para gobernar. Esa tercera vía que en un momento surgió, finalmente devino en abstracto. Yo siempre digo esa avenida ancha quedó hecha un alfiler, entonces esa polarización no sólo se está dando en la Argentina, sino también en Chile con lo que pasó que Piñera y Guillier; en Brasil con Bolsonaro y Haddad e inclusive en América del Norte con Hillary y Trump. Es un fenómeno sociológico que la gente misma ha tomado.

-Usted obtuvo 34 por ciento de los votos en las elecciones provinciales, ¿cree que va a superar ese número?

-En las PASO no creo que lleguemos a eso porque tenemos interna. En el frente sí probablemente tengamos esa chance. Hay que ver cómo influye el contexto nacional en San Juan también.

-¿Ha vuelto a recorrer la provincia?

-Sí, la semana pasada he estado en Calingasta, Iglesia, Jáchal. Esta tarde (por ayer) voy a Sarmiento, 9 de Julio.

-¿Cómo es llevarle esos dos mensajes a la gente tan seguido? "Quiero conducir la provincia" y "quiero ser diputado nacional".

-En principio lo de conducir la provincia hubiera sido para mí un honor, pero la gente te pone en el lugar que entiende y lo que creo yo es que le toca conducir hoy al Gobernador y hay que ayudarlo para que le vaya bien, porque si a él le va bien, le va bien a los sanjuaninos. Incluso con Uñac compartimos el interés por los sanjuaninos. En esta tarea de ser diputado nacional hay que entender y también comentarle a la gente que uno en esto de legislar no resuelve, que formás parte de un cuerpo colegiado de 257 diputados, en caso de que me toque ser diputado. Los cargos ejecutivos son los que resuelven, un intendente, un gobernador, presidente.

-Usted es oposición en San Juan y va a terminar siendo oficialista nacional si llega a una banca como diputado y por ahí los intereses de la nación se pueden cruzar con los de la provincia, si le llama Macri y le llama Uñac, ¿a quién le va a atender primero?

-Antes que todo soy sanjuanino, uno tiene que saber qué cosas haría y qué cosas no. ¿Cómo voy a ir en contra de mi economía regional, de mis tierras? Este es mi lugar, no creo que nunca el presidente me pida algo que vaya a contrapelo de los intereses de San Juan.

-Uñac se opuso a la reforma jubilatoria, ¿usted se hubiera opuesto?

-En ese momento sí, yo también hubiera tomado la misma opción que tomó el Gobernador, en ese caso. Yo también me hubiera opuesto a la reforma jubilatoria.

-¿Usted va a charlar con el Gobernador sus votos?

-No, yo tengo una posición definida. Yo soy oposición y estoy firme a mis convicciones, en mis pensamientos y en muchas cosas. Voy a acompañar al Presidente seguramente en lo que yo entienda que es bueno y positivo para el país. De todas maneras creo que se ha congeniado muy bien la relación que ha habido entre el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación, tal es así que se han hecho obras de muchísima importancia, como es el caso de El Tambolar que va a ser una de las obras más importantes sobre el río San Juan y que además nos va a abrir las puertas para que muchos sanjuaninos puedan entrar en el circuito laboral.

-¿Se ve como líder de la oposición sanjuanina?

-No, yo creo que eso lo pone la gente y eso lo hacen las elecciones.

-La gente no elige un líder de la oposición, elige candidatos a los cargos. El liderazgo de la oposición es una especie de acuerdo tácito, (Roberto) Basualdo perdió durante 12 años elecciones con Gioja, pero lideró la oposición porque era un hombre que tenía buen caudal de votos. ¿Usted está dispuesto a asumir ese rol?

-Yo soy la oposición, sin ninguna duda. Si bien yo creo que los cargos buscan a las personas y no las personas a los cargos, las personas entendieron quién debería ser la oposición en San Juan, que tiene una mirada distinta de lo que se había visto en los primeros años de gobierno, me tocó ser a mí. En definitiva yo lo valoro y por supuesto tomo la función y así lo he hecho saber, si no no hubiera estado en frente o no hubiera sido candidato.

Por supuesto que estoy dispuesto a asumir el rol de líder, es donde me ha puesto la gente.

-¿Usted se ve dominando y convocando al PRO, sectores de izquierda y otros opositores?

-La política son acuerdos y una mirada a futuro que genere expectativas para los sanjuaninos. En ese sentido creo que hemos dado muestras en la última elección. Yo intento generar una coalición de manera tal que tengamos una perspectiva juntos con la vocación de poder gobernar. Pero al mismo tiempo con una mirada en concreto y también desde el punto de vista estratégico de generar un espacio.

-¿Lo va a estar liderando?

-Yo no sé, no quiero pecar de modesto, pero yo entiendo que la gente es la que pone en el lugar.

-¿Cree que la gente lo ha puesto en ese lugar?

-Creo que en la última elección ha sido de esa manera.

-¿Usted está dispuesto a asumir ese rol?

-Por supuesto, si no no hubiera ingresado nunca a esta etapa de asumir el desafío de ser candidato a gobernador.

-¿Usted va a ir al interbloque de oficialista a nivel nacional?

-Me parece que es muy prematuro, puede ser que funcione un interbloque, estaré siempre comprometido con los sanjuaninos y no es de la boca para afuera, lo siento de esa manera.