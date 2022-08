Como estaba previsto, esta mañana llegó a la provincia el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabalata, para desarrollar diversas actividades. Al respecto de su visita, el funcionario indicó en rueda de prensa que, "vamos a ir a territorio para certificar las tareas de beneficiarios del Potenciar".

"Es imposible poder llevar adelante políticas públicas desde el nivel nacional si no lo hacemos trabajando articuladamente con las provincias como lo hacemos en San Juan. Esto rige para el desarrollo de los programas y las auditorias que vamos a comenzar del programa Potenciar Trabajo. Lo que haremos será la certificación y la evaluación de los beneficiarios y, fundamentalmente, lograr que el Plan Potenciar Trabajo se transforme en empleo registrado. Y que, aquellos hombres y mujeres que son beneficiarios del Potenciar en el marco de la economía social puedan seguir fortaleciendo ese trabajo que ellos mismos se han propuesto", sostuvo Zabaleta.

A la vez indicó: "El Programa Vincular representa esto que hemos venido a hacer en San Juan, conversar con las cámaras empresariales, con los sindicatos. Las auditorias que vamos a poner en marcha tienen que ver con que vayamos a territorio, a través de convenios con las universidades públicas del país con los estudiantes, para certificar las tareas que realizan los beneficiarios del Potenciar, para garantizarles continuar con esa tarea, para saber cómo se encuentran y, fundamentalmente, para seguir construyendo ese camino al empleo".

Y agregó: "A las personas que no estén prestando una contraprestación vamos a proponerles que trabajen en las unidades de gestión a partir de los oficios que tengan. Si no trabajan estamos trabajando para que puedan tener acceso a la terminalidad educativa. Ahora, si no quieren trabajar y no quieren estudiar, se le da de baja el plan".

En ese contexto informó que esperan realizar 10.000 auditorias por día en el país y que se armará un tablero de control para poder ir informando cómo van evolucionando esas auditorias.

Para finalizar comentó: "También venimos a decirles a las pequeñas y medianas empresas, motor del país, que está en marcha un decreto que tiene que ver con la deducción al 100 por ciento de las cargas patronales y del Plan Potenciar durante un año como parte del salario, capacitación mediante".

La agenda en la provincia

Luego de una reunión de trabajo y presentación con Cámaras de la provincia, empresas y sindicatos; el funcionario firmará un convenio entre Nación y Provincia en la sala Eloy Camus del Centro Cívico respecto al Programa Abrazar, programa Vincular, Diplomatura en cuidados entre otros.

En la tarde, el ministro se dirigirá al Colegio Don Bosco donde visitará un curso de Capacitación de operador de informática para la administración y gestión que se realizará en el marco de la capacitación presenciada por 30 titulares actualmente cursando en la sala de informática del colegio Don Bosco, dictada a través del programa de ATM a cargo de la Dirección de educación técnica del Ministerio de Educación.

Sumado a eso, recorrerá la Universidad Nacional de San Juan donde firmará un Acta de Intención para la ejecución de las Auditorias de Certificación del Programa potenciar trabajo.

Además, participará del Ciclo de Formación Dirigencial que lleva adelante el Partido Justicialista local. En el marco del cual disertará a las 19, en la sede del PJ.