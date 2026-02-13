A horas de recibir la propuesta de Gobierno, UDAP ratificó el paro El gremio consideró insuficiente la propuesta del Gobierno provincial y ratificó la medida de fuerza para el inicio del ciclo lectivo 2026.

Durante la mañana de este viernes, la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) realizó un plenario de delegados en el que se resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno de San Juan y confirmar el paro previsto para el 2 de marzo, fecha en la que está estipulado el inicio de clases en el nivel primario.

En el encuentro, los delegados consideraron que la oferta oficial es insuficiente y ratificaron el reclamo de recomposición salarial que ya habían planteado en la mesa paritaria. Desde el gremio adelantaron que insistirán con mejoras concretas en los próximos encuentros de negociación.

La decisión se conoció un día después de una nueva reunión paritaria llevada a cabo el jueves entre el Ejecutivo provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET, en el marco de la paritaria docente 2026.

En esa reunión, el Gobierno presentó una oferta que incluye varios puntos. Entre ellos, elevar la ayuda escolar a $100.000 por hijo, monto que sería abonado con el salario de febrero.

En cuanto a la recomposición salarial, el Ejecutivo propuso un incremento del 5% en el valor índice en marzo de 2026, tomando como base el valor índice de diciembre de 2025. Además, planteó otro 5% en junio de 2026, calculado sobre el valor índice vigente a marzo.

A su vez, la propuesta contempla sumar 6 puntos al código E60 a partir de marzo, un ítem que impacta directamente en el salario docente.

Tras el ofrecimiento, y de común acuerdo, las partes resolvieron pasar a cuarto intermedio hasta el viernes 20 de febrero, cuando continuará la negociación.