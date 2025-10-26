En San Juan ya votó el 57 % del padrón y a nivel nacional el porcentaje llega al 41 % Estas son las cifras de participación de votantes, a dos horas del cierre del comicio.

La jornada electoral se desarrolla con normalidad en San Juan. Según datos oficiales de la Secretaría Electoral, hasta las 16.00 ya había votado más de la mitad del padrón habilitado en estas elecciones. Según confirmó a DIARIO DE CUYO, Edgardo Benítez, faltando dos horas para la finalización de los comicios, votó el 57 % del los sanjuaninos.

Hasta el mediodía, había sufragado el 33% del padrón electoral.

En la provincia, 620.823 electores están habilitados para emitir su voto en 1.843 mesas, distribuidas en 241 establecimientos a lo largo de las 19 secciones y 145 circuitos que conforman la geografía electoral de San Juan.

La Cámara Nacional Electoral informó que en todo el país hasta las 15 hs votó el 41% del padrón habilitado para votar en las elecciones legislativas. El dato representa una menor participación en comparación con los comicios de 2023 y 2021.

En la comparación con las anteriores elecciones legislativas, en 2023 a las 15 en las PASO había votado el 43,5% del padrón y en las generales el 51%. Pero hay que señalar que entonces se realizaron junto a las presidenciales.

El dato anterior de unas legislativas de medio término, es decir, con más similitudes con las de este domingo, es de septiembre de 2021, cuando a las 15 había votado el 44,4% del padrón. Aunque aquí también hay que hacer una salvedad, ya que se llevó a cabo con protocolos todavía vigentes de la pandemia.

Aunque representa “un cambio significativo en nuestra idiosincrasia de votación”, la expectativa de las autoridades es que su implementación “no genere mayores contratiempos, ya que se trata de un sistema muy sencillo”, según explicó Sebastián Schimmel, secretario de actuación electoral de la Cámara Nacional Electoral.

