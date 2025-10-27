Abel Chiconi, a fondo con DIARIO DE CUYO: viaje a Buenos Aires, el análisis del resultado en Capital y un guiño a Orrego El diputado nacional electo por La Libertad Avanza tuvo un mano a mano con este diario. En pleno viaje, respondió inquietudes respecto al resultado de las elecciones del domingo. Hizo hincapié en el apoyo de los sanjuaninos a las reformas del Presidente.

A pocas horas de haber sido electo diputado nacional, Abel Chiconi habló con DIARIO DE CUYO mientras se dirigía rumbo a Buenos Aires. Aunque evitó confirmarlo, todo indica que el viaje tiene como destino una reunión con el presidente Javier Milei o con la cúpula del Gobierno nacional. El exvicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) se mostró entusiasmado con el resultado obtenido por La Libertad Avanza en San Juan, donde el espacio logró un 26% de los votos, se consolidó como tercera fuerza y sumó con otra banca en el Congreso.

Antes de iniciar el viaje, el dirigente contó que arrancó el día “tranquilo, con unos mates junto a mi esposa”. “La realidad fue la que se terminó imponiendo”, dijo Chiconi al analizar el resultado. Según el flamante diputado, el equipo libertario tenía una percepción clara del clima social: “En la calle manejábamos otra sensación, la gente nos transmitía otra cosa y la verdad que lo que pasó ayer era lo que sentíamos”.

A nivel nacional, el dirigente celebró que el oficialismo de Milei se impusiera en catorce provincias y la Ciudad de Buenos Aires. “El resultado de ayer confirma lo que se inició en el 2023: la Argentina tiene un futuro increíble y es una oportunidad histórica para que de una vez por todas cambiemos la realidad de los argentinos”, aseguró.

El festejo en el búnker de LLA.-

Consultado sobre su futuro rol en el Congreso, Chiconi fue claro: acompañará las iniciativas del Presidente. “Lo que está haciendo Milei es lo que la gente quiere: generar mayores condiciones laborales, por eso hay que atacar urgente la reforma laboral. También hay que bajar impuestos, sacar la pata del Estado del sector privado y avanzar en una reforma impositiva urgente”, expresó.

Para el dirigente sanjuanino, “la sociedad necesita” estas transformaciones estructurales: “Tenemos que ir hacia un país más libre, con menos burocracia, donde los políticos no sean tan protagonistas y lo sean las personas”.

El libertario también dejó la puerta abierta a un eventual vínculo con el gobernador Marcelo Orrego, pese a las diferencias políticas. “Con todos. Necesitamos cambiar la realidad de los argentinos y todos tenemos que estar. Todos los sectores que entienden este proceso tienen que estar juntos para cambiar este país”, señaló. “Así que todos los que estén con esa con esa con esa postura, tenemos que estar juntos para cambiar este país, no volver para atrás, que es lo que se votó ayer. No tenemos que volver para atrás. La gente no quiere volver para atrás”, enfatizó el libertario.

El batacazo en la Capital

Uno de los puntos que más destacó Chiconi fue el resultado en la Capital sanjuanina, distrito gobernado por la intendenta orreguista Susana Laciar, donde La Libertad Avanza pintó de violeta el mapa político.

“El mensaje fue claro: una cosa es lo que se quiere mostrar y otra es lo que la realidad dice. Hace dos años se votó un cambio, y la Argentina quiere un cambio. Nosotros lo venimos planteando desde siempre, y lo que está haciendo Javier en el gobierno nacional es todo distinto a lo que se hizo antes. En San Juan hay muchas cosas que siguen siendo las mismas, y eso también la gente lo ve”, sostuvo.

MIRA TAMBIÉN Tragedia en Misiones: apareció un impactante audio del automovilista que chocó contra el micro donde murieron 9 personas

El legislador electo aprovechó para destacar el trabajo político del diputado José Peluc, referente nacional de Milei en la provincia, a quien le atribuyó parte de la construcción que permitió sostener el espacio en medio de especulaciones y tensiones internas. “Una cosa es lo que se dice, y otra lo que se ve en la calle. La gente pedía otra cosa, y nosotros la escuchamos”, remarcó.