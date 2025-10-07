Achem adelantó los planes del Gobierno para 2026: construcción de 1.500 casas, mejoras de canales, obras de energía eléctrica y equilibrio presupuestario El secretario General de la Gobernación puntualizó cuáles son los ejes en los que seguirán profundizando en el próximo año de gestión.

El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, se refirió a los aspectos que profundizará el gobierno de Marcelo Orrego en materia de obras y destacó la importancia de mantener, como hasta ahora, el equilibrio presupuestario.

En declaraciones a Radio Sarmiento, el funcionario dijo que es difícil armar el presupuesto provincial sin tener las pautas macroeconómicas del Presupuesto Nacional, además de las variables que influyen en la definición de la ley provincial, como la inflación y cuánto será la recaudación por coparticipación.

No obstante, Achem sostuvo que es posible avanzar tomando como referencia el presupuesto actual y destacó que llegarán a fin de año “con el presupuesto equilibrado”, debido a que el gobernador “es un hombre que no busca endeudarse sin un objetivo claro. Y esto tiene que ver con la capacidad de la provincia de tomar deuda para inversión en infraestructura. En lo que es gasto corriente y demás, el presupuesto está equilibrado, y es lo que venimos siempre planteando, fundamentalmente a los gremios estatales al momento de tratar la paritaria salarial: que tenemos la necesidad de sostener ese equilibrio del presupuesto, que nos permita a todos los sanjuaninos tener la certeza de que el flujo de pagos del gobierno provincial se va a sostener en tiempo y forma”.

Describiendo un panorama económico complicado en los dos primeros años de gestión, el funcionario dijo esperar que después del 26 de octubre “se normalicen los mercados y haya mayor inversión privada”.

Adelantando los aspectos que busca profundizar Marcelo Orrego en 2026, Achem expresó que la salud, la educación y la seguridad siguen siendo “los tres principales ejes del gobierno, y por supuesto, la recuperación de la obra pública”.

El secretario destacó que San Juan fue la primera provincia en reactivar la obra pública con fondos propios y adelantó que avanzarán con la construcción de 1.500 viviendas. “Las que estaban en construcción ya se terminaron y ahora, a partir de 2026, todas las que se van a entregar se iniciaron de cero este año”, puntualizó.

Achem señaló que se avanzará en obras para el transporte de energía eléctrica, “porque todo el crecimiento económico que la provincia va a tener necesita energía eléctrica, y por supuesto, también necesita agua potable y mejores sistemas de riego en los canales. Son los cuatro ítems- rutas, energía eléctrica, agua potable y agua de riego- que el gobernador ha definido como prioritarios para buscar financiamiento internacional, y en eso estamos trabajando”.

En este marco, resaltó que además de los acueductos que se realizan a través de OSSE, buscan “financiamiento internacional para un grupo de obras que se pretende encarar”. Respecto a la obra del acueducto Gran Tulum, aseguró que se terminará, mientras que indicó que el túnel de Zonda “no es prioridad ahora”.

“El acueducto Gran Tulum es una prioridad y vamos a seguirlo, a continuarlo con un financiamiento que sea bueno para la provincia, no vamos a endeudarnos con un financiamiento que no le convenga a la provincia. Pero hay que buscar fondos para reparar los canales, especialmente el canal Benavidez, el canal 9 de Julio, la pérdida de agua de riego es un gran problema, muy importante que estamos trabajándolo”.

Asimismo, dijo que continuarán con el plan de pavimentación, que también cuenta con un 100 % de financiación provincial.

Por último, el secretario de Gobierno resaltó que el gobernador presentó una propuesta ante la Embajada de Francia para gestionar, en bancos europeos, el financiamiento de 400 millones de dólares destinados a obras de tendido de líneas eléctricas en la zona de la cordillera y la precordillera, para el transporte de energía eléctrica de los parques solares y el abastecimiento a las mineras. “Eso es una gran noticia, porque quiere decir que el mundo confía en San Juan, que el mundo quiere prestarle fondos al gobierno de la provincia por las condiciones de administración que tiene el gobernador Orrego”, concluyó.