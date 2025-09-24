Aseguran que el acuerdo entre Milei y Trump no afectará la instalación del radiotelescopio chino en Barreal Así lo dijo el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ, Jorge Castro.

Luego de las presuntas conocidas las exigencias de Donald Trump para el nuevo préstamo a la Argentina, referidas a los acuerdos con China, San Juan quedó en la mira por los convenios científicos de ese país con la Universidad Nacional de San Juan.

En medio de la instalación del nuevo radiotelescopio chino en Barreal, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Jorge Castro, aseguró que no tienen “ninguna información sobre la cancelación del proyecto” y que esperan “que no lo haya”.

En declaraciones a Radio Sarmiento, el decano resaltó el “carácter absolutamente científico” que une a la UNSJ con China desde hace más de 30 años, por lo que cree que “no debería haber problemas con la continuación del proyecto”.

Castro reconoció que el convenio cuatripartito entre la UNSJ, la Academia de Ciencias de China, CONICET y el Gobierno de la Provincia que finalizó en junio, “todavía no está firmado, pero nuestra esperanza es que lo firmen todas las partes, especialmente la gente de la Nación”.

Mientras tanto, Castro dijo que continúan en contacto con el Observatorio de China, “para poder continuar el proyecto” y confirmó que en la aduana en Buenos Aires está el cargamento conteniendo partes del radiotelescopio para su montaje, “esperando la actualización definitiva de la aduana” para ser trasladado a San Juan.

El decano recalcó que “para la universidad el proyecto sigue en marcha”, aseguró que aunque preferiría que todo fuera más dinámico hay situaciones que no dependen de la Casa de Altos estudios.

El funcionario de la UNSJ se distanció de la gestión de Javier Milei “por sus políticas, sobre todo en la parte pública”. “Uno puede sospechar que pueden inducir ciertas acciones, pero de las cuales yo creo que nadie se va a enterar por muchos años cuáles van a ser los acuerdos que van a tener a nivel de máximas autoridades de dos países”.

“Es un deseo muy personal, que no involucren a proyectos como el nuestro, que también le hace a la ciencia, a la ciencia argentina en particular”.