El fiscal Ignacio Achem denunció que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido político El funcionario judicial y aspirante a Fiscal General de la Corte, se presentó en la justicia para denunciar falsificación de firma y solicitar la desafiliación.

El fiscal Ignacio Achem, denunció que fue afiliado sin su consentimiento a un partido político. Descubrió que figuraba con afiliación partidaria en medio del proceso de elección del Fiscal General de la Corte, cargo al que se presentó como aspirante.

“Me llamó mucho la atención ver mi nombre en ese listado. Por eso acudí a la Secretaría Electoral, donde al mostrarme la ficha comprobé que la firma que figuraba allí no era la mía. Fue entonces cuando entendí que habían falsificado mi rúbrica”, expresó en declaraciones a en radio Sarmiento.

El coordinador de la Unidad Fiscal Genérica, dijo que recurrió a las vías legales correspondientes.

“Presenté la situación primero de manera verbal y luego por escrito. Pedí una copia certificada de la ficha y la puse a disposición de la Justicia para que se realicen los peritajes necesarios. También cumplí con el trámite administrativo de ‘desafiliación’, aunque en realidad nunca me había afiliado”.

El partido en el que había sido afiliado es Convicción Federal, vinculada al intendente de Rawson Carlos Munisaga y el exintendente Mauricio Ibarra

“Incluso en la ficha aparecen dos firmas más sin aclaración ni sellos, lo cual refuerza la necesidad de una investigación”, precisó.

“Jamás he tenido militancia ni pertenencia partidaria. En San Juan nos conocemos todos: puedo tener vínculos de trato con dirigentes, pero mi vida profesional siempre estuvo en la actividad privada y, desde hace siete años, en el ámbito judicial”, enfatizó en la entrevista radial.

“Si a mí me ocurrió, siendo fiscal, no quiero imaginar cuántos ciudadanos pueden estar afiliados sin saberlo. Se trata de una situación grave, porque con firmas falsificadas se pueden reunir avales para crear partidos. En mi caso, incluso consignaron un domicilio en el que dejé de vivir en 1995. Por eso decidí dejar todo en manos de la Justicia Federal”, concluyó.