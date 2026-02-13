Avanza un nuevo centro comercial en San Juan: el gobernador visitó el proyecto y destacó la inversión privada La visita se enmarca en la línea de gestión que sostiene que la inversión privada es uno de los principales motores del crecimiento económico y la generación de empleo en la provincia.

El gobernador Marcelo Orrego recorrió la obra del moderno mall que se construye en la intersección de calle Salta y Scalabrini Ortiz, una zona comercial estratégica. La visita se enmarca en la línea de gestión que sostiene que la inversión privada es uno de los principales motores del crecimiento económico y la generación de empleo en la provincia. Durante la recorrida, el mandatario fue acompañado por el propietario Fernando Lucero.

El emprendimiento, de capital íntegramente sanjuanino, propone un concepto innovador para la región de Cuyo. Se trata de un espacio abierto, con amplios sectores verdes, vegetación, palmeras y un diseño arquitectónico pensado para el disfrute familiar y el encuentro social. Durante la noche, la iluminación será uno de los elementos centrales que potenciará la estética y la experiencia del lugar.

Fernando Lucero, propietario del mall, destacó que no existe un desarrollo similar en San Juan ni en la región. “Es un lugar pensado para venir en familia, con amigos, con chicos, donde hay espacio para todos. Queremos que sea un punto de encuentro, también para recibir a turistas o personas que nos visiten de otras provincias”, señaló.

El proyecto contempla tres etapas de ejecución. Actualmente se encuentra en la fase final de la primera, cuya inauguración está prevista para los próximos meses. Esta etapa incluirá un importante sector comercial, espacios de servicios y un polo gastronómico con múltiples rubros, inédito en la provincia, que concentrará una amplia oferta y actividad permanente, incluyendo música en vivo y propuestas culturales.

Otro de los aspectos destacados es su ubicación estratégica, sobre un nodo de alta circulación, cercano a puntos de gran convocatoria como el Libertad y el Cinema Center, y con acceso directo desde avenida Circunvalación. Además, contará con una amplia playa de estacionamiento que facilitará el acceso desde distintos puntos de la ciudad.

En materia de empleo, Lucero explicó que la obra lleva aproximadamente dos años de ejecución y mantiene de manera permanente a más de 50 trabajadores, pertenecientes a distintos rubros y especialidades, dado el alto componente tecnológico del proyecto. A ese impacto se sumará, una vez inaugurado el sector comercial, una significativa generación de nuevos puestos de trabajo vinculados a los locales, servicios y la gastronomía.

La construcción está a cargo de la empresa Pirca y el diseño arquitectónico fue desarrollado por el arquitecto Fabián Vallvé. “Es una inversión muy importante, realizada por una empresa sanjuanina con trayectoria, que apostó fuerte a este proyecto. Estamos muy conformes y convencidos de que será un espacio que marcará un antes y un después”, concluyó el empresario.