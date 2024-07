Tuvimos un gran dirigente que no supo transicionar y que erosionó el proyecto político al punto de detonarlo. Volvió para no volver porque en definitiva, nunca se quiso ir.

Pero, como si con uno no alcanzara para confirmar que ese no era el rumbo, aquél que padeció la eternidad del que volvía sin haberse ido nunca, a su turno, insistió con la permanencia.

Mientras crecía y se desarrollaba la provincia de la mano del justicialismo a nuestro partido le sucedía todo lo contrario. Fruto de personalismos, perdía convicción y fuerza, se fragmentaba y drenaba dirigentes. Pero no solo eso, también fuimos perdiendo banderas, relegando principios y sumando prácticas que yo no comparto y me animo a pensar, que no comparte la mayoría de los justicialistas.