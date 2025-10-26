Gritos de alegría y hasta el festejo con una motosierra: lo que se vivió en el bunker sanjuanino de LLA Los libertarios celebraron en la sede ubicada en Libertador y Urquiza.

Tras el cierre de los comicios y con los resultados ya a la luz, el búnker de La Libertad Avanza se vistió de fiesta. Después de conocerse los resultados con el 98,64% de las mesas escrutadas que posicionar a LLA tercero con el 26,00%, contra cualquier pronóstico, los libertarios sanjuaninos festejaron con la euforia que caracteriza a los seguidores de este frente.

Con abrazos, gritos de felicidad y hasta el festejo con una motosierra que llevó uno de los seguidores, el partido de Javier Milei en la provincia, celebró a lo grande.

“Orrego tiene miedo, Orrego tiene miedo”, cantaron en un momento. Fue ahí no más que uno de los presentes encendió la motosierra no solo para meter ruido sino también para marcar que en la provincia el plan del presidente sigue siendo fuerte.