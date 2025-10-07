Confirmaron la fecha del paro de CTERA al que adhiere UDAP Desde el gremio ya habían adelantado su posición días atrás. Ahora se sabe, entonces, que el próximo martes 14 los docentes llevarán adelante la medida de fuerza sin asistencia a los lugares de trabajo.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió que el martes 14 de octubre se realizará el paro nacional docente, con movilización.

En San Juan, el gremio mayoritario UDAP ya había anunciado a DIARIO DE CUYO que adherirá al paro contra el Gobierno de Javier Milei, en reclamo de la apertura de paritarias, fondos nacionales que dejaron de llegar a las provincias y en defensa del régimen previsional que tienen los docentes.

La titular de UDAP, Patricia Quiroga, confirmó que acompañaran la medida, “sin asistencia a los lugares de trabajo”, pero no replicarán aquí la movilización.

Entre otros puntos, los gremios exigen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), “que actualmente debería estar en $124.000 por cargo”, según dijo la titular de UDAP. Además, solicitarán la apertura de una paritaria nacional para discutir los aumentos de sueldo y que no se modifique el régimen previsional.

“Nosotros aportamos un 2% para nuestra jubilación, porque los docentes estamos encuadrados en un régimen especial. Por eso las mujeres nos jubilamos a los 57 años y los hombres a los 60, esto es lo que queremos que no se toque”, señaló Quiroga.