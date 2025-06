Cristina Kirchner reaparece en un acto mientras la Corte define su futuro en la causa Vialidad La expresidenta encabezará este lunes una actividad en la sede del Partido Justicialista, en el Día de la Resistencia Peronista. El oficialismo y la militancia aguardan con expectativa el inminente fallo del máximo tribunal sobre su condena por corrupción.

En un momento clave para su futuro político y judicial, Cristina Fernández de Kirchner volverá a mostrarse públicamente este lunes en la sede nacional del Partido Justicialista. La expresidenta encabezará un acto conmemorativo por el Día de la Resistencia Peronista, justo cuando la Corte Suprema se encuentra a punto de resolver la condena en su contra en el marco de la causa Vialidad.

“Hoy a la tarde nos vemos en la sede del Partido Justicialista. Vamos a homenajear a las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez”, escribió la propia Cristina en su cuenta oficial de X, convocando a la militancia.

La jornada estará marcada por una fuerte carga simbólica: mientras se rinde tributo a uno de los episodios más trágicos del peronismo, el máximo tribunal analiza si confirma o revoca la sentencia que pesa sobre la actual presidenta del PJ.

En paralelo, el respaldo político comenzó a tomar forma. Varios dirigentes peronistas ya se reunieron en la sede del partido, mientras columnas de militantes esperan en las calles una definición que podría alterar el panorama electoral y la participación de Cristina en futuras contiendas.

El sábado, durante un acto en Corrientes donde se presentó la candidatura a gobernador de Martín “Tincho” Ascúa, la exmandataria se refirió directamente a su situación judicial. “Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo”, lanzó con tono desafiante. También vinculó el contexto actual con otras etapas oscuras del peronismo: “Me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo… Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta”.

El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) también se pronunciaron, al advertir una “clara persecución política” contra Cristina Kirchner. Aseguraron que la causa Vialidad “carece de pruebas directas” y fue impulsada “por el gobierno de Mauricio Macri con fines persecutorios”.

Mientras tanto, crecen las advertencias desde sectores gremiales, que ya anticiparon medidas de fuerza si el fallo de la Corte confirma la condena. El oficialismo, en vilo, apuesta a una resolución favorable que permita a Cristina seguir en carrera y evitar un nuevo terremoto institucional.