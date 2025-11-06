¿De Carlitos a Carlos? El “egreso” político del equilibrista Munisaga en Rawson tras las legislativas El intendente de Rawson mostró los números de las elecciones nacionales del 26 de octubre. En la campaña, moderó el discurso opositor. Sobre el final plebiscitó la gestión municipal. La sociedad con Gramajo y la relación con Orrego.

La sucesión peronista para el 2027 es el gran tema dentro del Partido Justicialista de San Juan. El resultado de las elecciones nacionales legislativas, que ingresó en primer lugar al exintendente de San Martín, Cristian Andino, a la Cámara de Diputados de la Nación, exhibió los números en cada departamento y generó una -por ahora- tímida pulseada interna entre los posibles dirigentes candidateables para las generales del 2027. El rawsino Carlos Munisaga tuvo una buena performance, fortaleció la sociedad con el exjefe comunal de Chimbas, Fabián Gramajo, y busca ingresar en la discusión de mesa chica con los accionistas mayoritarios del partido, el senador Sergio Uñac y el tres veces gobernador José Luis Gioja. Sin embargo, también tiene la tarea de sostener una relación madura con el oficialismo provincial.

Los operadores de Munisaga difundieron los datos duros de los comicios del 26 de octubre. Con el escrutinio definitivo sobre la mesa, tomaron unos minutos en armar un cuadro comparativo con los resultados de los principales distritos y mostraron la evolución del intendente de Rawson respecto al 2023. Es la misma labor que hizo Gramajo con anticipación. Sólo que el chimbero jugó fuerte y encendió la disputa el lunes posterior a las elecciones. En el caso del rawsino, según su entorno, eligió la prudencia hasta que vio que un grupo de dirigentes -Mauricio Ibarra y Franco Aranda, entre otros- salió a posicionar a Andino como jefe del peronismo. ¿Quiere jugar en el 2027? Es improbable que sea candidato porque puede repetir en el departamento. Eso no significa que deje de tallar fuerte.

De acuerdo a los datos, el frente Fuerza San Juan obtuvo 25.361 votos en las legislativas. Representa un crecimiento del 6,8% respecto a la categoría de Diputados de las elecciones del 2023. Pero hay un condimento. Esta vez Munisaga es el jefe político del bastión justicialista. En el pasado, el liderazgo departamental estaba todavía cuestionado por la Ley de Lemas. Ciertamente, el intendente llegó al Palacio municipal por la sumatoria de la enorme cantidad de candidatos del peronismo. Todos aportaron, hasta el sector de Gioja. Eso significó que hubiese críticas de la capacidad de Munisaga de sostener a las múltiples y silvestres facciones que colaboraron con el triunfo del 14 de mayo del 2023. Finalmente, sucedió. De hecho, actualmente gobierna con el Concejo Deliberante a favor por los votos propios más los de Ibarra y los de Gioja.

Por eso, los propios articuladores de Munisaga hablan de un egreso político, una promoción a la madurez dirigencial, si es que ser intendente no se lo había dado ya. “El Carlitos pasó a ser el Carlos”, dijeron. ¿Por qué? Básicamente, ponderaron el equilibrismo con el que manejó la relación entre el peronismo más crítico, que en algún momento estuvo encabezado por Uñac, y la Casa de Gobierno. Munisaga participó hasta último minuto de los actos oficiales con el gobernador Marcelo Orrego. Hubo dardos constantes contra eso y la comparación con el pocitano Fabián Aballay, que apenas aparecía -quizá porque no era invitado o simplemente no iba- a los escenarios oficialistas.

Por un lado, el pocitano responde al senador Uñac y es parte de la conducción formal del Partido Justicialista. Por el otro, el rawsino enarboló la bandera del “only Rawson” y estableció diálogo con los sectores de Gioja y de Gramajo. Mientras que mantenía distancia con el uñaquismo. Así pasó hasta las últimas semanas de campaña. Hubo una actividad partidaria discreta y un discurso opositor moderado. Pero después apretó el acelerador y, tras algunas idas y vueltas, bancó la lista encabezada por Andino e incluso mejoró la relación con Uñac. No lo hizo sólo por una cuestión partidaria, claro está, sino por la necesidad de revalidar la gestión con un triunfo. Se prestó a grabar videos diciendo “voten bien” con Lali Espósito de fondo. Y el último día previo a los comicios lanzó una imagen en la que se pintó de azul: “Defendé Rawson. Bancá a Carlos. Votá Fuerza San Juan”. El plebiscito de gestión más obvio.

No obstante, pese al resultado electoral, que podría interpretarse como bueno, pero que también tuvo a La Libertad Avanza relativamente cerca, Munisaga tiene un desafío: que la conducción partidaria lo escuche. No pasó durante la confección de listas para las legislativas. Hasta tuvo un cortocircuito con Gramajo, cuando el chimbero aceptó el tercer lugar en la nómina, pese a que un comunicado de la Junta Departamental de Chimbas, firmado por la intendenta Daniela Rodríguez, había anticipado que no acordaría un apoyo a Andino ni un tercer puesto en la lista. Quedó pedaleando en el aire. Más tarde arregló las cosas con el exintendente. La foto reciente de los dos en la Municipalidad de Rawson es una demostración. Pero, ¿qué otros socios puede cosechar?

A la luz de los acontecimientos inmediatos, al menos en términos públicos, en los que varios dirigentes ya se anotaron para la sucesión en el 2027, los intendentes debería jugar un rol protagónico. A excepción que la dicotomía Uñac-Gioja los subsuma una vez más o que los jefes comunales proyecten una candidatura próxima.