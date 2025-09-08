Desde LLA de San Juan, Peluc advirtió: “No hemos sabido llevar el mensaje lo suficientemente claro” El diputado nacional reconoció que hay que "revisar estrategias comunicacionales", pero sostuvo la dirección del gobierno de Javier Milei.

El diputado nacional por La Libertad Avanza, José Peluc evaluó el panorama luego de la derrota electoral en provincia de Buenos Aires. El dirigente sanjuanino ratificó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei aunque reconoció que es necesario “recalcular” y revisar “estrategias comunicacionales”.

“No hemos sabido llevar el mensaje lo suficientemente claro, por eso tenemos estos resultados”, dijo Peluc en declaraciones a radio Light.

“Queremos que la gente entienda que si despilfarramos el voto en otras opciones, corremos el peligro que el kirchnerismo vuelva” sostuvo el legislador y remarcó: “Nosotros necesitamos fortalecer el espacio de la libertad avanza, con el presidente Milei a la cabeza, porque de lo contrario vuelve el kirchnerismo, vuelve la corrupción, el desastre y la mentira que fue durante el gobierno en ese momento y no podemos perder oportunidades”.

En tanto, el espacio local de LLA emitió un comunicado que, en la misma línea, apoyaron la gestión de Milei.

“Ratificamos el Plan de Gobierno del Presidente Javier Milei. Desde San Juan, redoblamos el esfuerzo para el próximo 26 de Octubre” dijeron.

“Estamos convencidos de que el rumbo económico es el único capaz de sacar el país adelante, y conlleva un esfuerzo gigante de todos y cada uno de los argentinos, es fundamental, que se define en estas próximas elecciones entre el kirchnerismo que dejó “mucho desquicio, corrupción y despilfarro en todas las áreas y que esto sin duda encarna los fracasos del pasado, o los que defendemos la esperanza de un futuro mejor”.

“Desde San Juan renovamos nuestra confianza en el camino de transformación que eligieron millones de argentinos en 2023. Ratificamos que los desafíos son grandes, pero seguimos convencidos de que solo con esfuerzo, coherencia y responsabilidad lograremos consolidar una Argentina libre y próspera”.

“No hay lugar para especulaciones, La libertad Avanza o la Argentina retrocede”, cerraron.