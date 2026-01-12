El croquis de movimientos inmobiliarios de La Libertad Avanza en San Juan: base en el INV, traslado de ANSES y espera por Vialidad Según pudo saber DIARIO DE CUYO, el jefe del partido de Javier Milei, el diputado nacional José Peluc, busca reducir costos de alquiler y refuncionalizar los edificios.

El diputado nacional José Peluc, representante del presidente Javier Milei, tiene decidido encarar una serie de movimientos inmobiliarios a tono con la política de austeridad del Gobierno nacional. Las reparticiones con sedes en San Juan tendrán muchos cambios durante el 2026. Algunos ya están en marcha, otros aguardan los tiempos legales y políticos.

El jefe de La Libertad Avanza en la provincia prefiere sostener el hermetismo sobre los cambios de edificios y sus respectivos funcionamientos internos. Sin embargo, según pudo saber DIARIO DE CUYO, Peluc apunta a reducir los costos de alquiler y renegociar deudas que la Nación mantiene con los propietarios de los inmuebles. Todo bajo el argumento del achique del Estado y la austeridad. Es un croquis que, con el paso de los meses, debería transformarse en el nuevo mapa de los organismos nacionales.

De acuerdo a fuentes calificadas, la base central de operaciones de las reparticiones nacionales en San Juan será el edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), dirigido por el enólogo Federico Riveros. Es un inmueble de grandes proporciones ubicado en calle Rivadavia antes de avenida España. El Presidente pasó la motosierra por el organismo dedicado al vino y quedaron pocos empleados en la provincia. “Si son seis son muchos”, dijeron. Ergo, sobra espacio para ubicar otras sedes.

El INV albergará a la sede central del ANSES de San Juan. La Unidad de Atención Integral (UDAI) que está en calle Tucumán, entre avenida Libertador y San Luis, cambia de lugar después de tres décadas. Arrancó a funcionar en 1996 y ahora se va. ¿Por qué? Por la venta del inmueble y por las deudas que arrastra de gestiones pasadas.

Es la mudanza más importante por la multitud de sanjuaninos que recurren día a día a las oficinas de la ANSES que administra el excandidato a gobernador, Agustín Ramírez. El traslado arrancó a cuenta gotas. No hay un plazo definido para la entrega de la propiedad. “Es un trámite lerdo”, graficaron las fuentes.

No es todo. En la cabeza de Peluc está la idea, según manifestaron las fuentes, de incorporar al edificio de INV otra repartición clave: la AFIP (ahora ARCA) que está encargada de la parte de la Dirección General de Aduana. Actualmente, esa sección del ARCA está ubicada por calle Rivadavia. No hay un gran movimiento de empleados ni de ciudadanos. El pase no acarrearía inconvenientes. Mientras que la oficina de Migraciones quedará donde está, en calle Santa Fe, porque el inmueble pertenece al Estado nacional.

Hay dos certezas que tiene el jefe de los libertarios sanjuaninos. Las fuentes aseguraron que el PAMI no continuará en el edificio de calle Mendoza. Nuevamente, las deudas por el alquiler son la razón de la mudanza. El tema es a dónde llevarlo. Según trascendió, el organismo que conduce -no se sabe hasta cuándo- Rafael Claros, debe unos 35.000.000 de pesos hasta mediados del 2025. En realidad, la gestión anterior, del camporista Juan García, es la que no pagó. Pero ahora hay consecuencias.

Peluc busca y sopesa inmuebles que estén próximos a la Clínica Santa Clara para mudar el PAMI. Mientras tanto, espera novedades sobre el Palacio de Vialidad Nacional, ubicado en la avenida Rawson. Milei disolvió el organismo. Habló de un “sobredimensionamiento administrativo” que no era consecuente con el estado de los caminos del país. Las funciones se trasladaron al Ministerio de Economía, la Gendarmería y se creó una Agencia de Control de Concesiones (ex-CNRT), hoy a cargo de Gustavo Yáñez en la provincia.

La Justicia frenó el decreto del Presidente. Pero el Ejecutivo nacional insistirá. San Juan está atento. El Palacio podría convertirse en un símil Centro Cívico de la administración nacional.

Finalmente, está en evaluación la mudanza de la oficina Bicentenario de la ANSES, que está emplazada en avenida Libertador. El destino del organismo está en análisis. En un momento, hubo chaces de enviar a los empleados a los demás ANSES en distintos puntos de la provincia. Ahora, una alternativa que contemplan en la Libertad Avanza, es trasladarlo a Rivadavia, donde podría haber un gesto de la Municipalidad con el préstamo de un edificio. No es seguro. En tanto, las dos sedes locales del Ministerio de Trabajo de la Nación serán unificadas.