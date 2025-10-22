El despliegue escénico del “profe” Sturzenegger en San Juan: círculo virtuoso minero, pin de motosierra y globos aerostáticos en Ischigualasto El ministro de la Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, disertó ante un auditorio lleno de empresarios sanjuaninos que hicieron fila para escucharlo en el Club Social.

Este martes, el ministro de la Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dio una charla ante un centenar de empresarios sanjuaninos que hicieron fila para escucharlo en el salón principal del Club Social, en pleno centro. El funcionario de Javier Milei arribó a la provincia a las 21 y llegó a las instalaciones del edificio histórico media hora después. Hizo un despliegue escénico con todos los condimentos. Cerca de las 23, cerró la presentación después de intercambiar opiniones con los presentes y tomarse fotografías con los candidatos sanjuaninos, Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani.

Con un pin de motosierra en la solapa del saco azul, al que hizo alusión varias veces para mostrar su nivel de convencimiento en el proyecto libertario, Sturzenegger arrancó con una crítica a la gestión de Alberto Fernández. “Tolosa Paz manejaba el Ministerio de Desarrollo Social y había un ministerio paralelo con miles y miles de empleados que conducía Emilio Pérsico. Nadie laburaba. Era una red oficial para darle dinero a los punteros de todo el país”, recordó. Luego informó que la gestión de Milei “terminó con eso” y que tiene como piedras angulares: “El equilibrio fiscal y el derecho de la propiedad”.

Ante el auditorio, compuesto de empresarios como el representante de la Unión Industrial Argentina, Hugo Goransky, el perforista minero Eduardo Caputo, el presidente de la Federación Económica, Daniel Milla, y el presidente de la Sociedad Israelíta, Leonardo Siere, el funcionario del Gabinete de Milei hizo un breve repaso por la gestión económica del Gobierno libertario hasta la actualidad. “El impuesto más importante que bajó (Milei) es la inflación, que lo pagan principalmente los pobres. Dicen que Javier es cruel. Pero cruel es dejar un 70% de niños pobres”, dijo.

En ese sentido, aseguró, según sus estimaciones, que “Javier logró en un año y medio en poner a 12 millones de personas por fuera de la línea de pobreza. Tampoco están en Suiza, pero cambió la tendencia. Está bajando el número de pobres. Javier bajó el impuesto país, bajó aranceles, bajó retenciones, quedan para la Pampa húmeda”.

Después, ante la atenta mirada del representante de Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, que estaba a un costado, Sturzenegger habló sobre el sector financiero y en cómo los bancos en la Argentina funcionan como Mercado Pago sin incentivar a los ahorristas. “Bajó la inflación, bajó la tasa de interés. Van a tener que ofrecer algo más atractivo para nosotros”, manifestó.

El punto central de la disertación, con chistes incluidos, fue la minería, que es el motor de San Juan. “En la minería se da un círculo virtuoso entre el equilibrio fiscal y la propiedad privada”, consideró el funcionario nacional. “Los argentinos no dejamos que las fuerzas productivas de las provincias se desarrollen. Pero está cambiando. Hicimos un decreto que permite la importación de maquinaria usada. En ese decreto, para la minería, levantamos una prohibición para la importación de vehículos especiales usados. Si quieren usar nuevos está bien, pero el Estado no puede prohibir tu manera de producir. Los kukas quieren prohibir eso”, afirmó, en relación a que ahora el empresariado minero sanjuanino puede importar máquinas usadas a bajo costo para refuncionalizar.

This browser does not support the video element.

Sturzenegger pidió que “los sanjuaninos levanten la voz” porque si no el Gobierno nacional tiene “más difícil la batalla contra quienes quieren regular todo” y anunció que, la semana que viene, es decir, posterior a las elecciones, “vamos a cambiar las autorizaciones para ingresar desde Chile las ruedas de gran envergadura”.

El funcionario se metió de lleno en la cuestión minera. Incluso hizo comentarios sobre las leyes de proveedores mineros y pidió no amurallarse entre las provincias. Para Sturzenegger hay que “cambiar las normas de compre provincial. Si la minería va a hacer un desarrollo enorme en la Argentina, no nos tenemos que aislar a nivel provincial. Nos encarece el costo”. “Un millón de puestos de trabajo va a generar la minería en la Argentina”, pronosticó.

Pero quizá el punto más importante de la charla, además de los dichos contra el kirchnerismo y el color de la militancia de las Fuerzas del Cielo en las afueras, fue el “círculo virtuoso de la minería con el transporte”. Según explicó, en conversaciones con inversores mineros del mundo, pusieron de relieve que “el recurso está” y que “creen en este gobierno”, pero que no pueden hacer nada sin trenes. “Una mina sin tren es como un teléfono sin internet. Le dijimos que vamos a privatizar el Belgrano cargas y sonreían al ver que la plata que tienen que poner no es nada. ‘¿No hay otro Belgrano cargas?’, me decían. Vamos a ver un montón de infraestructura en trenes. El sector privado va a resolver un pendiente”, graficó.

MIRA TAMBIÉN La Cámara Electoral dispuso que los resultados provisorios sean publicados por distrito

Finalmente, Sturzenegger contó que conoció el Valle de la Luna y que le “voló la peluca”. Expresó que le recordaba a Capadocia y que se imaginaba que, con el impulso del turismo que dio el Gobierno nacional, en unos años podría estar “lleno de globos aerostáticos” al igual que la ciudad turca. No olvidó, en última instancia, dar un mensaje electoral, de hecho es la razón de la visita a San Juan. El ministro de la Desregulación pidió a los empresarios que acompañen la lista del Presidente porque “los candidatos de la LLA vienen a traer motosierra para bajar los impuestos”.