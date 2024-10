El encendido descargo de un reconocido exrector de la UNSJ en medio de la polémica por el control de los recursos en las universidades Se trata del cuatro veces rector de la casa de altos estudios, Tulio Abel Del Bono.

La palabra de Tulio Abel Del Bono, exrector de la Universidad Nacional de San Juan por cuatro periodos, es toda una voz autorizada en el ámbito académico local y nacional, también en virtud de su paso por la gestión pública como secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación entre otros cargos.

El reconocido ingeniero se metió de lleno en la polémica por el financiamiento a las universidad públicas y el argumento de una parte del oficialismo nacional que dice que las casas de altos estudios se niegan a rendir cuentas del uso de los recursos que reciben del Gobierno nacional.

“Aclaremos las cosas, ante tanta insistencia. La Ley Universitaria 24521, en su Art 59 bis, establece que quien audita las Universidades Nacionales es la Auditoria General de la Nacion. Si no lo hace es porque el Estado Nacional no quiere, no puede o no sabe, no porque las Universidades se opongan, ya que legalmente no pueden hacerlo”, escribió Del Bono en sus redes sociales.

Las palabras del exrector se da días después de la marcha universitaria y posterior veto a la ley de financiamiento universitario donde la gestión de Javier Milei promete ir a fondo ya que, adelantaron, si no encuentra eco en Diputados buscará el camino judicial