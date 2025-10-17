El oficialismo del Foro de Abogados acordó con el bloquismo de Wbaldino y habrá una lista conjunta: esperan por Arancibia La agrupación de Abogados en Acción, ligada al orreguismo, abrochó a la organización Compromiso Profesional, de extracción bloquista. Resta la definición del expresidente de la institución, Marcelo Arancibia, de Foro Independiente. Hubo un contratiempo. ¿Y el peronismo? Resuelve en una reunión en la noche de este viernes.

Este viernes, en la previa de la presentación de candidatos para las elecciones del Foro de Abogados, el orreguismo logró un acuerdo con el bloquismo para integrar, en conjunto, la lista de postulantes para el Directorio y el Jurado de Enjuiciamiento. La definición llegó a días de la primera fecha límite: el 20 de octubre deberán notificar formalmente los nombres que competirán por el Jury. En tanto, el 31 de octubre, es el plazo final para los aspirantes a la conducción de la institución. Además, el oficialismo aguarda la respuesta del expresidente Marcelo Arancibia, que llegará el sábado al mediodía. Hubo un solo contratiempo.

El armador de la agrupación Compromiso Profesional, de extracción bloquista, el empresario Wbaldino Acosta Zapata, confirmó a DIARIO DE CUYO que hubo acuerdo con el oficialismo de Abogados en Acción, que tiene como referente al actual timonel del Foro, otro bloquista —antes disidente, ahora orgánico—, el excandidato a intendente de la Capital, Franco Montes. Sin embargo, no hubo información específica sobre la composición de la lista ni los nombres. Fuentes calificadas aseguraron que la organización de Acosta Zapata tendrá dos lugares “entrables” en el Directorio y uno en el Jury.

Por su parte, Foro Independiente, la agrupación que tiene como exponente a Arancibia, está en deliberaciones. Un ala de la estructura tiene ganas de coincidir con el orreguismo en la institución de los matriculados; otra, más dura, continúa intransigente. De acuerdo a lo que comentaron fuentes de la organización, hubo una declaración “desafortunada” del presidente del Partido Bloquista, el diputado provincial Luis Rueda, sobre las tratativas con el oficialismo. Aparentemente, el líder bloquista lo dijo en una entrevista con diario Huarpe. “Nos cayó mal”, aseguraron. De momento, hay expectativa de acuerdo, pero la resolución quedará para el sábado.

Negociaciones intensas en la recta final

Con todos los flashes puestos en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, los movimientos internos para los comicios del Foro de Abogados de San Juan transcurren casi en silencio, aunque los laboratorios de los operadores están enfebrecidos. El 20 de octubre vence el plazo para los aspirantes al Jurado de Enjuiciamiento y el 31 de octubre para quienes quieran competir por el Directorio. En ese contexto, el oficialismo provincial —contenido en Abogados en Acción— busca retener el timón de la institución.

Fuentes consultadas por DIARIO DE CUYO indicaron que el actual presidente del Foro, Franco Montes, no irá por la reelección. Por eso, el espacio se enfocó en construir un candidato competitivo que también permita unificar al bloquismo, representado por Compromiso Profesional, liderada por Acosta Zapata. En los últimos comicios, ambas agrupaciones compitieron por separado, pero ahora, en línea con la alianza política entre Producción y Trabajo y el Partido Bloquista, avanzaron hacia una lista común.

Acosta Zapata tenía el aval de la conducción bloquista para definir su camino. En las últimas semanas analizó tres escenarios: sellar una alianza con Abogados en Acción, competir solo o articular con Abogacía Transformadora, el nuevo nombre de la vieja agrupación de Abogados Justicialistas. Finalmente, eligió el primer camino, bajo la condición de obtener representación asegurada en el Directorio y el Jury. “Si nos dan los lugares, nosotros cumplimos”, habían adelantado desde su entorno. Cumplieron.

La incógnita de Arancibia

Mientras tanto, el ex presidente del Foro, Marcelo Arancibia, todavía no definió su posición. Si bien Foro Independiente evaluaba presentarse solo, fuentes consultadas señalaron que persisten contactos con el oficialismo y que una parte del espacio —vinculada a referentes como José Luis Aracena— no descarta una lista de unidad. La respuesta llegará este sábado al mediodía, en medio de un clima de expectativa y tensiones cruzadas.

¿Y el peronismo?

Este viernes, justo 17 de octubre, Día de la Lealtad, hubo una convocatoria del Partido Justicialista a los abogados del peronismo. La cita es a las 20.30. Los compañeros están nucleados en la agrupación Abogacía Transformadora, una especia de justicialismo light con aspiraciones de ampliar su base electoral. ¿Define candidatos? Las fuentes no dieron a conocer el tema central del encuentro, aunque la inminencia de la presentación de listas genera legalidad en la interpretación de una tratativa para las elecciones del Foro.