El oficialismo busca retener el Foro de Abogados, tantea a Wbaldino como aliado y evalúa la unidad con Arancibia El 20 de noviembre, los matriculados renovarán autoridades. El oficialismo provincial, contenido en Abogados en Acción, chocará contra un justicialismo light, ahora agrupado en Abogacía Transformadora. El bloquismo evalúa tres escenarios. En tanto, Foro Independiente, referenciada en Marcelo Arancibia, puede ir por la unidad.

Con todos los flashes sobre las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre, los armados internos para los comicios clave del Foro de Abogados de San Juan pasan desapercibidos. Sin embargo, la presentación de listas está cerca: el 20 de octubre es el límite para los aspirantes a Jurado de Enjuiciamiento y el 31 de octubre es la fecha final para los candidatos al Directorio. Los laboratorios de los operadores de los matriculados están enfebrecidos por llegar a definiciones concretas. De momento, la única verdad es que el oficialismo provincial, contenido en Abogados en Acción, buscará retener el timón de la institución.

Fuentes consultas por DIARIO DE CUYO afirmaron que el actual presidente del Foro, el bloquista disidente y excandidato a intendente de la Capital, Franco Montes, no aspira a la reelección. Por lo tanto, la maquinaria está puesta en hallar a un postulante competitivo que también ayude a amalgamar a otra fuerza: el bloquismo, representado por la agrupación Compromiso Profesional, que tiene como cara visible al empresario Wbaldino Acosta Zapata. En los últimos comicios jugaron por separado, pero ahora, con la novedad de la sociedad política entre Producción y Trabajo y el Partido Bloquista, exploran chances de una alianza.

De acuerdo a las fuentes, Acosta Zapata tiene el OK de la conducción bloquista para tomar el camino que considere necesario. Existen tres escenarios que evalúan: una alianza con Abogados en Acción, competir en soledad o intentar un acuerdo con Abogacía Transformadora, el rebranding de la extinta Agrupación de Abogados Justicialistas, que actualmente está integrada por un peronismo light y que tiene como jefe al expresidente del Foro, Marcelo Álvarez, ya sin la tutela del exintendente Emilio Baistrocchi ni del juez de Paz Carlos Lorenzo. De las tres opciones, la primera tiene una condición. Compromiso Profesional pidió dos lugares en la lista: uno para el Directorio, otro para el Jury. “Si nos dan los lugares, nosotros cumplimos”, dijeron desde el espacio. Además, existe la posibilidad de que el propio Acosta Zapata sea uno de los candidatos.

Por otra parte, Foro Independiente, que tiene como referente al expresidente Marcelo Arancibia, no tiene todo dicho. Inicialmente, jugarían en soledad. De hecho, fuentes confiables aseguraron a este diario que el lunes es la presentación de candidatos para el Jury. Sin embargo, queda una instancia de discusión. Un sector de la agrupación, cuyos referentes no son claros, pero dentro de los que se podría contar a José Luis Aracena, no le cerró la puerta a una lista de unidad con el oficialismo. Sería un retorno a una sociedad que tuvo sus frutos en el pasado. La respuesta estará el viernes.

El problema del peronismo

El martes, DIARIO DE CUYO publicó la información sobre la tensión interna en el Partido Justicialista con la representante de la Abogacía en el Consejo de la Magistratura. La letrada Valeria Torres, electa por la Agrupación de Abogados Justicialistas y esposa del armador peronista Roy Kirby, votó a favor de la postulación del camarista laboral vinculado al oficialismo provincial Guillermo Baigorrí. Una fuente de contacto permanente con el senador nacional Sergio Uñac lanzó: “Hizo lo que quiso” y se preguntó “¿cómo va a volver al Foro?”.

Qué es y cuál es la función del Jurado de Enjuiciamiento

El Jurado de Enjuiciamiento es un organismo constitucional encargado de analizar las denuncias contra funcionarios del Poder Judicial y otros cargos provinciales. Su función principal es suspender o remover a jueces, fiscales, defensores públicos y miembros del Tribunal de Cuentas cuando se los acusa por incapacidad física o mental, delitos en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes o delitos comunes.

El cuerpo está compuesto por cinco integrantes: un miembro de la Corte de Justicia designado por sorteo, dos diputados provinciales elegidos por la Cámara de Diputados y dos abogados de la matrícula, seleccionados bajo el mismo mecanismo que se utiliza para conformar el Consejo de la Magistratura.

Cada Jurado se conforma con antelación para poder iniciar sus funciones a partir del 1° de enero de cada año, y sus miembros pueden ser recusados o excusarse por causas justificadas.