El peronismo sanjuanino cerró la campaña con los intendentes y la CGT en un acto en el PJ: evocaron los “20 años de gestión” Los candidatos de Fuerza San Juan, con Cristian Andino a la cabeza, dieron discursos de agradecimiento a la militancia y criticaron con dureza la gestión de Javier Milei.

Este jueves, en las horas previas a la veda electoral para los comicios nacionales legislativos del 26 de octubre, el peronismo sanjuanino cerró la campaña con un nutrido acto en la sede central del Partido Justicialista, en Capital. Los candidatos del frente Fuerza San Juan tuvieron palabras de aliento con la militancia, pidieron en clásico redoble de esfuerzos y evocaron el recuerdo de los 20 años de gestión de José Luis Gioja y Sergio Uñac. Los intendentes y la Confederación General del Trabajo, los protagonistas.

Es la primera vez en la campaña del peronismo que los jefes departamentales participaron de manera contundente en un evento partidario. Cada uno de los candidatos -Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo- resaltaron la presencia de los caciques justicialistas en el escenario.

Los intendentes, en estos dos meses de proselitismo, fueron cuestionados por una presunta escasa presencia en los territorios. Sin embargo, al menos en el tramo final de la campaña, tuvieron muestras de adhesión a la lista que confeccionó el senador Uñac -quien llegó con un grupo de colaboradores al acto- con los distintos sectores del PJ y otros partidos como el Frente Renovador y el Frente Grande.

Otra mención especial hubo para el secretario General de la CGT sanjuanina, el diputado provincial Eduardo Cabello, quien anteriormente también quedó en la picota por segundas líneas críticas de la acción sindical, aunque la central obrera no tuvo lugares en la nómina de aspirantes a diputados nacionales. Tanto los jefes comunales como el líder cegetista estuvieron en la sede partidaria y manifestaron el respaldo a la boleta azul. ¿Y Gioja? Con un problema de salud, aparentemente, con la rodilla infiltrada. Por eso no pudo asistir, si no “estaba”, dijeron dirigentes cercanos.

El exintendente de San Martín, Cristian Andino, tomó el pulso del evento justicialista y agradeció a “los intendentes que se pusieron la campaña al hombro y se la bancaron como buenos militantes”. Los nombró uno por uno: Juan Carlos Abarca (Abarca), Fabián Aballay (Pocito), David Domínguez (Ullum), Matías Espejo (Jáchal), Carlos Munisaga (Rawson), José Castro (Angaco), Daniela Rodríguez (Chimbas), Daniel Banega (9 de Julio), Rodolfo Jalife (25 de Mayo) y agregó al vallisto Mario Riveros, quien “no pudo llegar”.

El candidato en primer término aprovechó para evocar las gestiones de Gioja y Uñac. Los mencionó de manera distinta. Marcó que hubo dos exgobernadores: el “Flaco” Gioja y “mi amigo” Sergio Uñac quienes, de acuerdo al discurso de Andino, “hicieron grandes obras como diques, rutas, teatros, hospitales y barrios”. “Eso hizo el pernismo en 20 años”, recordó. Y señaló al presidente Javier Milei como un hombre que “destruye social y económicamente a nuestra Patria”. “Somos la única opción para poner un límite a Milei”, expresó.

Por su parte, el exintendente de Chimbas y candidato en tercer término, Fabián Gramajo, hizo un especial guiño a Rawson. “En Rawson me siento como en Chimbas, como en mi propia casa” e informó que horas antes hubo otro cierre de campaña, específicamente en el departamento de Munsiaga: “Estuvimos en el gigante de San Juan con Cristian y Romina y con cada compañero”. El fundador del San Juan Te Quiero mencionó a los presidentes de Junta y a los representantes del sector de Gioja. En tanto, la intendenta de Cauceta, Romina Rosas, aspirante en segundo lugar a la diputación nacional, criticó al Gobierno nacional por “dejar de ver a los ciudadanos”.