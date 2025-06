El PJ de San Juan declaró el “estado de alerta” ante el fallo de la Corte contra Cristina Fernández En un extenso comunicado, el partido provincial acusó al Poder Judicial de ser parte de una persecución política y llamó a la militancia a movilizarse.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de la creciente expectativa por la inminente resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el Partido Justicialista de San Juan publicó un comunicado en el que declara el “estado de alerta y movilización”. Desde el espacio señalaron que lo que está en juego “no es un juicio enmarcado en el derecho, sino una puesta en escena de persecución política, mediática y judicial”.

El texto, que comenzó a circular este martes por redes sociales y grupos internos de WhatsApp, marca una posición contundente del peronismo sanjuanino frente a lo que consideran un intento de “proscribir” a la expresidenta. “Rechazamos con firmeza el intento de proscripción contra Cristina Fernández de Kirchner y abrazamos con total solidaridad su lucha”, expresa el comunicado.

El documento acusa a la Corte de actuar como parte de un entramado “del poder real” que, según afirman, busca cercenar la voluntad popular y disciplinar al movimiento nacional y popular. “No es justicia —dicen—, es una maniobra articulada entre grupos económicos, sectores cómplices del Poder Judicial y medios corporativos”.

Además de posicionarse frente al fallo judicial, el PJ sanjuanino convocó a su militancia a una reunión urgente este martes a las 16 horas en la sede partidaria de calle 25 de Mayo, en Capital. Se espera también una sesión del Consejo Provincial a las 20, aunque fuentes cercanas al espacio no descartan que esa actividad sea suspendida para priorizar el acompañamiento en la calle.

La movida local se inscribe dentro de una jornada de repercusión nacional, en la que referentes del kirchnerismo, sindicalistas y gobernadores manifestaron su apoyo a la exmandataria. En Buenos Aires, Cristina fue respaldada por Axel Kicillof, Juan Grabois, senadores de Unión por la Patria y organizaciones sociales. Entre los presentes, se destacó la presencia de la sanjuanina Celeste Giménez, referente de La Cámpora en la provincia.

“El peronismo no se entrega: se reorganiza, se moviliza y vuelve con más fuerza”, sostiene el cierre del mensaje del PJ local. Una frase que resume el clima de tensión, respaldo y resistencia que atraviesa al movimiento en esta jornada clave para la política argentina.

EL COMUNICADO COMPLETO

ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN

MIRA TAMBIÉN EN VIVO: las repercusiones tras el fallo contra CFK

Nuestra historia como movimiento está marcada por extensos capítulos en los que la derecha ha intentado una y otra vez exterminar, silenciar y borrar del mapa todo rastro de peronismo. Desde la brutal expulsión institucional tras el golpe del ’55 hasta las actuales embestidas judiciales, han querido acallarnos con decretos, proscribirnos en las urnas, desaparecernos con la represión, y más recientemente, difamarnos mediante causas armadas, operaciones mediáticas infames y condenas sin sustento. Hoy somos testigos de una nueva ofensiva, con Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la mira, perseguida mediante un Partido Judicial, con el único objetivo de cercenar la voluntad del pueblo.

Denunciamos con total claridad y con una convicción irrenunciable que esta persecución no es un hecho aislado ni novedoso: es parte de una ofensiva sistemática del poder concentrado para impedir que el pueblo tome las riendas de su propio destino. Cada vez que el peronismo desplegó un modelo basado en la justicia social, la soberanía y la inclusión, el poder real respondió con represión feroz, estigmatización brutal y exclusión planificada. Así como a Lula en Brasil, a Correa en Ecuador y a Evo en Bolivia, hoy quieren callar a Cristina. No se trata sólo de una cacería contra una líder popular: es un mensaje disciplinador dirigido a un pueblo que lucha, una tentativa de demoler los cimientos mismos del Estado de Derecho.

La llamada Causa Vialidad no es un juicio enmarcado en el derecho, sino una puesta en escena de persecución política, mediática y judicial, cuyo único propósito es proscribir a Cristina y desacreditar su liderazgo. Se la acusa de presuntas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz sin una sola prueba contundente, desconociendo auditorías que descartan sobreprecios y direccionamientos. No es justicia, es una maniobra articulada entre los grupos económicos, sectores cómplices del Poder Judicial y los medios corporativos que no toleraron —ni tolerarán— gobiernos que amplíen derechos, fortalezcan el Estado y distribuyan equitativamente la riqueza.

En la Argentina de hoy, mientras avanza un modelo de saqueo que castiga a las mayorías bajo la máscara de una falsa libertad, la mentira se erige como política de Estado y la verdad es silenciada con premeditación. Frente a esta farsa que vende el ajuste como salvación, reafirmamos que el peronismo no se entrega: se reorganiza, se moviliza y vuelve con más fuerza. Rechazamos con firmeza el intento de proscripción contra Cristina Fernández de Kirchner y abrazamos con total solidaridad su lucha. Declaramos el estado de alerta frente al avance del poder real, la criminalización de la política y el atropello sobre los derechos conquistados. Porque la historia enseña: cada vez que intentaron enterrarnos, florecimos.

PARTIDO JUSTICIALISTA DE SAN JUAN