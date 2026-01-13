El secretario General de la CGT sanjuanina, a fondo con la candidatura de Dante Gebel: mirá el video El jefe del sindicalismo en San Juan, Eduardo Cabello, dio una muestra de apoyo explícito al pastor evangelista. DIARIO DE CUYO ya había informado que participó del cónclave en Buenos Aires para bancar la candidatura.

El secretario general de la CGT San Juan, el diputado provincial y pastor evangelista, Eduardo Cabello, exhibió públicamente su respaldo a una eventual candidatura presidencial de Dante Gebel para 2027. El dirigente cegetista compartió en su estado de WhatsApp y en historias de Instagram un video que muestra un mural con la leyenda “Dante Gebel 2027”, acompañado por una bandera argentina y el himno nacional.

Es la primera demostración explícita que refuerza lo que este diario ya había anticipado: la participación activa de Cabello en el armado nacional que busca impulsar la figura del reconocido conferencista y mediático evangelista.

Tal como informó DIARIO DE CUYO, Cabello participó de la primera reunión nacional de apoyo a una eventual candidatura presidencial de Gebel. El encuentro se realizó en el Club de Pescadores de la Costanera porteña y reunió a más de 200 dirigentes sindicales, sociales, empresarios y referentes políticos de distintos puntos del país. El sanjuanino fue el único dirigente provincial invitado al cónclave y ocupó un lugar en la primera fila, junto a figuras sindicales y políticas de peso.

Desde el entorno del titular de la CGT San Juan buscaron relativizar el alcance electoral inmediato del encuentro. “No fue un lanzamiento, sólo voluntades que ven con buenos ojos una candidatura de Dante Gebel”, señalaron cerca del dirigente, en ese momento.

La actividad significó, además, la presentación pública de Consolidación Argentina, un nuevo espacio político y social que comenzó a nuclear a dirigentes de distintos orígenes con el objetivo de construir una plataforma nacional que pueda sostener una eventual postulación presidencial de Gebel en 2027, que por ahora no fue oficializada.

Uno de los datos salientes del encuentro fue la heterogeneidad del armado: confluyeron peronistas no kirchneristas, sindicalistas, dirigentes sociales, deportistas y exreferentes libertarios que expresaron su desencanto con el rumbo del gobierno de Javier Milei. Entre los protagonistas se destacó Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes y uno de los principales impulsores del espacio, junto a Cristian Jerónimo (vidrio), José “Vasco” Minaberrigaray (SETIA), Mariano Vilar (SICONARA), Javier López (SEAMARA) y Néstor Segovia (Metrodelegados). También fue disertante el exfutbolista de Boca Juniors Walter Erviti.