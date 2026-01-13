El Sindicato de Viales cruzó a Peluc por el Palacio de Vialidad y negó la disolución del organismo El secretario General del gremio, Carlos Ordoñez, envió un duro comunicado contra el representante de Javier Milei en San Juan por las versiones vinculadas al futuro del Palacio de Vialidad Nacional.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) en San Juan, que conduce el secretario general Carlos Ordoñez, salió con los tapones de punta contra la dirigencia de La Libertad Avanza en la provincia y, en particular, contra el diputado nacional José Peluc, representante del presidente Javier Milei, por las versiones vinculadas al futuro del Palacio de Vialidad Nacional, ubicado sobre avenida Rawson.

“El edificio es del Estado nacional y en la actualidad desarrollan tareas en el ámbito del 9° Distrito 192 agentes. La parte administrativa, que según Peluc está sobredimensionada, no alcanza a 25 personas y que también están realizando el servicio de guardacampamentero y las guardias en la sede del Distrito”, dijo Ordoñez a DIARIO DE CUYO.

El pronunciamiento sindical surgió como respuesta directa a la decisión del espacio libertario de “esperar novedades” sobre una eventual disolución de la Dirección Nacional de Vialidad para avanzar en la ocupación del histórico edificio. Según trascendidos del entorno del legislador, el inmueble podría transformarse en una suerte de Centro Cívico de la administración nacional en San Juan, una vez que el organismo vial deje de existir.

La respuesta gremial fue contundente y quedó plasmada en un documento público dirigido a la opinión pública y al propio Peluc, bajo un título sin matices: “Desinformar sobre Vialidad Nacional no es un error: es una decisión política que pone en riesgo al país”.

En el texto, la conducción sindical advirtió sobre la “reiterada difusión de información falsa e inexacta” en torno a la situación de Vialidad Nacional y fue categórica: el organismo no está disuelto. “No existe hoy ninguna norma legal vigente que disponga su eliminación, intervención o desaparición”, señalaron, al tiempo que recordaron que el intento del Poder Ejecutivo de avanzar por decreto fue rechazado expresamente por el Congreso de la Nación, lo que cerró “jurídicamente cualquier intento de disolución”.

“El presentar la situación como si la disolución estuviera vigente o ‘frenada por la Justicia’ no es un error técnico, es falsear la realidad normativa y vaciar de contenido el rol del Congreso”, enfatizaron desde el sindicato.

Más allá de la cuestión legal, el documento apunta al corazón de la política oficial: el desfinanciamiento. Para los viales, aunque el organismo sigue existiendo, atraviesa un proceso de “desguace” mediante el recorte presupuestario, que se traduce en obras paralizadas, abandono del mantenimiento de rutas, pérdida de capacidad técnica y debilitamiento de la presencia del Estado nacional en las provincias. “Rutas abandonadas equivalen a más accidentes y más muertes”, advirtieron.

El posicionamiento sindical se da en un contexto más amplio de reordenamiento inmobiliario de las reparticiones nacionales en San Juan, impulsado por Peluc en línea con la política de austeridad del Gobierno nacional. Según pudo saber DIARIO DE CUYO, el diputado trabaja en un nuevo mapa de edificios públicos para reducir alquileres y renegociar deudas, con cambios que se profundizarán durante 2026.

La idea central es concentrar organismos nacionales en el edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), sobre calle Rivadavia, donde —tras el fuerte achique del organismo— quedó amplio espacio disponible. Allí desembarcará la sede central de ANSES San Juan, que dejará el histórico inmueble de calle Tucumán luego de casi tres décadas, y también podría sumarse la AFIP/ARCA (área Aduana). El PAMI, en tanto, no continuará en su sede de calle Mendoza por deudas millonarias de alquiler y busca nuevo destino, preferentemente en cercanías de la Clínica Santa Clara.