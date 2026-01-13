Milei y Caputo celebraron el dato de inflación de 2025: “Este es el único camino viable” El presidente, el ministro de Economía y otros funcionarios del Gobierno ponderaron que el IPC del año pasado fue el más bajo desde 2017.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación cerró en 31,5% en 2025 y el gobierno de Javier Milei celebró que fue la más baja en los últimos 8 años, reducción que vincularon al superávit fiscal y el control de la circulación monetaria.

Para el ministro de Economía, Luis Caputo, se trata de “un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2″.

El Gobierno celebró el dato de inflación de 2025

“El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación. Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, sumó Caputo en su cuenta oficial de X.

Por su parte, el presidente apeló a la misma red social para respaldar la gestión llevada adelante por el titular del Palacio de Hacienda. “Toto, el más grande. Fin”, escribió Milei junto a la noticia del dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resaltó que al momento de la asunción del libertario, en 2023, los precios corrían a una velocidad de 211,4%, una de las más altas del mundo. “Esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer”, sentenció.

Otro que se sumó al coro de voces fue Felipe Núñez, integrante del equipo económico liderado por Caputo. “La inflación más baja de los últimos 8 años en medio de un reacomodamiento de precios relativos (con nafta en expo parity), salida del CEPO con flotación cambiaria y en medio de un intento de golpe de Estado por parte de la oposición. Esto es fruto del plan de estabilización con: ancla fiscal, monetaria y cambiaria, una estrategia financiera que las consolida y un Presidente que las custodia”, enumeró Núñez.