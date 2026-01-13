La inflación de diciembre fue del 2,8% y 2025 cerró con un alza acumulada del 31,5%, la más baja en ocho años El IPC se aceleró respecto de noviembre, con subas encabezadas por Transporte y Vivienda. Los alimentos aumentaron 3,1% y el Gobierno celebró el dato.

La inflación de diciembre fue del 2,8% y el año 2025 cerró con un incremento acumulado del 31,5%, informó este martes el INDEC. La variación mensual mostró una aceleración de 0,3 puntos porcentuales en comparación con noviembre y se convirtió en el registro anual más bajo de los últimos ocho años.

El dato de cierre anual no se observaba desde 2017, cuando la inflación de doce meses había finalizado en 24,8%. Pese a la desaceleración interanual, diciembre mostró una dinámica de precios más elevada en varios rubros clave del consumo cotidiano.

En la medición mensual, la división que más aumentó fue Transporte, con una suba del 4%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 3,4%. También se destacaron los incrementos en Comunicación (3,3%), Restaurantes y hoteles (3,2%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%), uno de los rubros de mayor impacto en el bolsillo de los hogares.

El organismo estadístico también difundió el comportamiento regional del índice. El Noreste argentino registró la mayor suba mensual, con 3,4%, seguido por Cuyo (3%) y la región Pampeana (2,9%). El Gran Buenos Aires se ubicó en línea con el promedio nacional, mientras que los menores incrementos se observaron en el Noroeste y en la Patagonia, ambos con 2,6%.

Por categorías, los precios Regulados encabezaron los aumentos con 3,3%, seguidos por el IPC núcleo (3%), mientras que los Estacionales mostraron una suba más moderada del 0,6%.

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el resultado a través de su cuenta de X. “El 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo”, afirmó. Además, sostuvo que se trata de “un logro extraordinario” en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, flotación cambiaria y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto de lo que definió como un “feroz ataque político” que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2.

En esa línea, Caputo remarcó que el programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del Banco Central continuará siendo el eje para profundizar el proceso de desinflación. “Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, concluyó.